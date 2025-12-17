Nebraska será el primer estado en aplicar los nuevos requisitos laborales de Medicaid de Donald Trump

Nebraska se convertirá en el primer estado en implementar nuevos requisitos de trabajo para algunas personas con seguro médico de Medicaid bajo una ley que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

El gobernador Jim Pillen, republicano, anunció el miércoles que el requisito entraría en vigor en el estado el 1 de mayo y podría afectar a unas 30,000 personas con ingresos ligeramente superiores a los de los beneficiarios tradicionales de Medicaid.

“No estamos aquí para echar a todo el mundo a la calle”, afirmó. En su lugar, dijo, el objetivo es “asegurarnos de que todos los nebraskenses sanos formen parte de nuestra comunidad”.

La amplia ley fiscal y política que Trump firmó en julio exige a los estados que se aseguren de que muchos beneficiarios estén trabajando para 2027, pero les dio la opción de hacerlo antes.

Los beneficiarios tendrán más obligaciones de información

La ley exige que las personas de 19 a 64 años que tengan cobertura de Medicaid trabajen o realicen servicios comunitarios al menos 80 horas al mes o estén matriculadas en la escuela al menos a media jornada para recibir y mantener la cobertura.

Sólo se aplica a las personas que reciben cobertura de Medicaid a través de una ampliación que cubre a una población con un límite de ingresos ligeramente superior. Cuarenta estados y el Distrito de Columbia han optado por ampliar las pautas de ingresos de cobertura en virtud de la reforma del seguro médico de 2010 del expresidente Barack Obama.

De los 346,000 residentes de Nebraska inscritos en Medicaid en mayo, unos 72,000 pertenecían al grupo de expansión de mayores ingresos.

Algunas personas estarán exentas, como los veteranos discapacitados, las mujeres embarazadas, los padres y tutores de menores de 14 años dependientes o discapacitados, las personas que hayan salido recientemente de la cárcel, las que no tengan hogar y las que estén recibiendo tratamiento contra la adicción. Los Estados también pueden ofrecer dificultades a corto plazo para otras personas si así lo desean.

Todos los beneficiarios de Medicaid que reúnan los requisitos debido a la ampliación deberán presentar documentación al menos cada seis meses que demuestre que cumplen el mandato.

Los que no lo hicieran perderían su cobertura.

El requisito de notificación es el doble de frecuente de lo que es ahora para la mayoría de las personas cubiertas por Medicaid. Este cambio supone más trabajo para las agencias estatales y, para algunas de ellas, actualizaciones de los programas informáticos de gran envergadura y probablemente costosas.

Pillen dijo que no espera que el gobierno estatal aumente el personal para realizar los cambios.

Es probable que los gobernadores y los legisladores estatales de todo el país se planteen cuándo y cómo aplicar el cambio cuando comiencen las sesiones legislativas, la mayoría de ellas en enero.

Se espera que la política lleve a la pérdida de cobertura

La Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, calcula que el requisito reducirá los costes de Medicaid en $326,000 millones a lo largo de una década, y que provocará que 4.5 millones de personas se queden sin seguro cada año a partir de 2027. En la actualidad, unos 77 millones de estadounidenses están cubiertos por Medicaid.

Dado que la mayoría de las personas cubiertas por Medicaid que pueden trabajar ya lo hacen, no se espera que aumenten las tasas de empleo.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, se unió al anuncio de Pillen a través de un vídeo y dijo que la administración cree que hay puestos de trabajo disponibles en todo el país, y que el reto es conectar a la gente con ellos.

“La mayoría de los beneficiarios de Medicaid quieren trabajar”, afirma Oz.