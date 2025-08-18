Newsmax pagará $67 millones en caso de difamación por reclamos sobre las elecciones de 2020

Denver — La cadena conservadora Newsmax pagará $67 millones para resolver una demanda que la acusaba de difamar a una compañía de equipos de votación al difundir mentiras sobre la derrota electoral del presidente Donald Trump en 2020, según documentos presentados el lunes.

El acuerdo se produce después de que Fox News Channel pagara $787.5 millones para resolver una demanda similar en 2023 y Newsmax pagara lo que los documentos judiciales describen como $40 millones para resolver una demanda por difamación de otro fabricante de máquinas de votación, Smartmatic, que también fue objeto de teorías de conspiración pro-Trump en la cadena.

El juez del Tribunal Superior de Delaware, Eric Davis, dictaminó anteriormente que Newsmax sí difamó a Dominion Voting Systems, con sede en Denver, al transmitir información falsa sobre la compañía y su equipo. Pero Davis dejó que un jurado decidiera si eso se hizo con malicia y, de ser así, cuánto merecía Dominion de Newsmax por daños y perjuicios. Newsmax y Dominion llegaron al acuerdo antes de que pudiera tener lugar el juicio.

El acuerdo fue revelado por Newsmax el lunes en una nueva presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Dijo que el acuerdo se alcanzó el viernes.

La divulgación se produjo cuando Donald Trump prometió el lunes en una publicación en las redes sociales eliminar las boletas por correo y las máquinas de votación como las suministradas por Dominion y otras compañías. No estaba claro cómo el presidente republicano podría lograr eso.