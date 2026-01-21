Opinión
Estados Unidos

Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Niño de 11 años presuntamente asesinó a su padre tras este quitarle el Nintendo Switch

El menor celebró su cumpleaños junto a su padre Douglas horas antes del terrible suceso

21 de enero de 2026 - 4:45 PM

Clayton, quien fue adoptado por los Dietz en 2018, fue arrestado y acusado de homicidio. Al joven se le negó una fianza y posteriormente fue sumariado mientras espera la vista preliminar pautada para el 22 de enero. (DIMITAR DILKOFF)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un niño de 11 años en Duncannon, Pensilvania presuntamente asesinó a su padre a las 3:20 a.m. del 13 de enero luego de que este le quitara su Nintendo Switch para dormir, reportó el medio noticioso Univisión Philadelphia.

De acuerdo a las autoridades citadas, el menor celebró su cumpleaños junto a sus padres Douglas y Jillian Dietz, pero a la hora de dormir, Douglas le quitó la máquina de entretenimiento y le pidió irse a dormir.

Durante la noche, Jillian reportó que escuchó un ruido fuerte y olor “similar a los de fuegos artificiales” y cuando intentó levantar a su pareja se percató que a este le dispararon en la cabeza.

Aunque se informó que el niño también reaccionó a ver al hombre muerto, posteriormente las autoridades revelaron que el joven le expresó a los policías que investigaban el suceso que le disparó y que “estaba enojado y no había pensado” en las consecuencias.

El menor, quien fue adoptado por los Dietz en 2018, fue arrestado y acusado de homicidio. Al joven se le negó una fianza y posteriormente fue sumariado mientras espera la vista preliminar pautada para el 22 de enero.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
