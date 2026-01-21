Niño de 11 años presuntamente asesinó a su padre tras este quitarle el Nintendo Switch

Un niño de 11 años en Duncannon, Pensilvania presuntamente asesinó a su padre a las 3:20 a.m. del 13 de enero luego de que este le quitara su Nintendo Switch para dormir, reportó el medio noticioso Univisión Philadelphia.

De acuerdo a las autoridades citadas, el menor celebró su cumpleaños junto a sus padres Douglas y Jillian Dietz, pero a la hora de dormir, Douglas le quitó la máquina de entretenimiento y le pidió irse a dormir.

Durante la noche, Jillian reportó que escuchó un ruido fuerte y olor “similar a los de fuegos artificiales” y cuando intentó levantar a su pareja se percató que a este le dispararon en la cabeza.

Aunque se informó que el niño también reaccionó a ver al hombre muerto, posteriormente las autoridades revelaron que el joven le expresó a los policías que investigaban el suceso que le disparó y que “estaba enojado y no había pensado” en las consecuencias.