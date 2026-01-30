“No quería dispararle”: esposo acusado de doble asesinato testifica en juicio marcado por romance con la au pair

En la fría formalidad de un tribunal del norte de Virginia, Brendan Banfield testificó el jueves que los fiscales se equivocaron: él no apuñaló mortalmente a su esposa en 2023, sino que disparó al hombre que lo hizo.

El ex agente de la ley del IRS convertido en acusado en un juicio por asesinato con agravantes continuó su testimonio sobre lo ocurrido el día en que su esposa, Christine Banfield, y Joseph Ryan fueron asesinados. Banfield relató el terror que dijo haber sentido al ver a Ryan, su mujer, un cuchillo y sangre en su dormitorio.

“No sé si he sentido más pánico en mi vida”, declaró Banfield. “Tenía la esperanza de desescalar la situación. No quería dispararle. Quería que la soltara”.

Banfield efectuó un único disparo contra Ryan, quien, según él, sostenía un cuchillo mientras estaba de pie junto a su esposa. Y Juliana Peres Magalhães, la au pair de la familia y su pareja sentimental, también disparó al hombre momentos después, según declaró.

Sus declaraciones se producen cuando los fiscales del condado de Fairfax han estado contando una historia diferente: que el marido apuñaló a su mujer y atrajo a Ryan a la casa como forma de inculparle en el caso. Magalhães ha testificado que ella y Brendan Banfield crearon una cuenta a nombre de Christine Banfield en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales.

Allí, Ryan conectó con la cuenta y planearon quedar para un encuentro sexual con arma blanca el día de los asesinatos.

John Carroll, el abogado de Banfield, pasó horas escudriñando los motivos de Magalhães para testificar contra Banfield, identificando las notas que había escrito en la cárcel sobre la negociación del pago con un autor de crímenes reales y los productores tras declararse culpable de homicidio involuntario en el caso.

Los funcionarios también cuestionaron duramente las declaraciones de Banfield el jueves, en particular a la luz de su relación sentimental con Magalhães, que comenzó en los meses anteriores a la muerte de su esposa y continuó después. El miércoles, Banfield describió la relación como casual mientras su esposa vivía.

La vicefiscal jefe del Commonwealth, Jenna Sands, presentó cartas y mensajes que Banfield envió a Magalhães antes y después de los asesinatos, en los que hablaban de nombres para sus futuros hijos y del amor que se profesaban.

“Usted está sosteniendo, de nuevo, estos sentimientos - estos sentimientos muy fuertes, estos sentimientos ‘vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas’ - no existían cuando su esposa estaba viva, ¿correcto?”, Sands preguntó. “¿Y ciertamente no lo motivaron a matar a su esposa?”

“Juliana y yo ni siquiera estábamos juntos cuando murió Christine”, dijo, reconociendo su volátil romance.

“Habían roto, ¿es correcto?”, Sands siguió, y luego preguntó: “¿Necesitó matar a su esposa para recuperarla?”

“Desde luego que no”, respondió.

El testimonio, en ocasiones tenso, de Banfield se produce después de que su abogado analizara la investigación del condado sobre el acusado, argumentando que los funcionarios, casi desde el principio, forzaron la teoría de que el marido había cazado y asesinado a su esposa, e ignoraron las pruebas que socavaban esa conclusión.

“Tuvimos una reunión informativa en la primera semana del incidente en la que estuvimos discutiendo todo lo que todo el mundo había hecho y la información que se había recopilado”, testificó Leah Smith, detective de homicidios, en el caso de la defensa. “Nuestro supervisor de entonces nos dijo que había dos teorías en el caso y que teníamos que respaldar la correcta”.

Carroll, el abogado de Banfield, presentó un testigo tras otro, revelando tensiones en el departamento de policía del condado respecto a si Ryan fue catfished. Uno de esos testigos fue Brendan Miller, un forense digital del departamento que concluyó que no había indicios de que Christine Banfield perdiera el control de sus dispositivos antes de los asesinatos.

Su abogado también presentó un vídeo de Banfield enterándose de la muerte de su esposa, llorando a veces entre sus manos ensangrentadas mientras un médico le acariciaba la espalda.

Banfield subió al estrado después de que los miembros del jurado vieran el vídeo, y describió con detalle sus acciones esa misma mañana: levantarse, ducharse, despedirse de su mujer antes de salir de casa muy temprano para asistir a una importante reunión de trabajo con otros agentes y su representante.

