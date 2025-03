Orden de Donald Trump genera confusión antes de las próximas elecciones federales

En Connecticut, la secretaria de Estado, Stephanie Thomas , tiene la esperanza de que los escáneres de boletas que el estado acaba de comprar por $20 millones sean aceptables bajo la orden ejecutiva, pero le preocupa la situación en otras entidades. “No es como si los estados tuvieran millones y millones de dólares para simplemente actualizar su equipo electoral cada pocos años”, dijo la funcionaria demócrata. “Imaginen que la gente compró nuevo equipo y ahora ya no se puede usar. No hay remedio para eso en la orden” .

Dado que es probable que la orden de Trump enfrente desafíos legales, no está claro qué se requerirá y cuándo. Eso significa más incertidumbre para los funcionarios electorales.

La orden inserta al gobierno federal en las operaciones electorales estatales

En la orden del martes, Trump criticó el trabajo de los funcionarios electorales en todo el país y elogió cómo otras naciones llevan a cabo sus elecciones. Trump ha cuestionado durante mucho tiempo la integridad de las elecciones en Estados Unidos , afirmando falsamente después de su victoria en la Casa Blanca en 2016, cuando el republicano ganó el Colegio Electoral, pero perdió el voto popular ante la demócrata Hillary Clinton, que su apoyo habría sido mayor si no fuera por la gran cantidad de no ciudadanos que votaron en California.

Trump continúa afirmando que su derrota en 2020 ante el demócrata Joe Biden fue el resultado de una elección “amañada” . No hay evidencia de fraude generalizado ni de que los sistemas de votación hayan sido manipulados, hubo múltiples revisiones en los estados donde Trump impugnó el resultado confirmando su derrota.

Larry Norden, un experto en seguridad electoral del Brennan Center for Justice, afirmó: “Los estados manejan nuestras elecciones, pero el gobierno federal ha sido un socio importante en la asistencia a los funcionarios electorales. Para ser un socio, debes ser confiable. Debes proporcionar consistencia y certeza. Los últimos meses han destruido completamente eso” .

Los grupos de derechos de voto están expresando preocupaciones sobre el requisito de ciudadanía. Dicen que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a sus certificados de nacimiento, solo alrededor de la mitad tienen pasaportes estadounidenses, y las mujeres casadas necesitarían múltiples documentos si han cambiado su nombre.

Si bien el voto de no ciudadanos ocurre, típicamente involucra una fracción minúscula de las boletas y es más a menudo un error individual en lugar de un intento intencional y coordinado de subvertir una elección. También puede llevar a cargos por delitos graves y deportación. Bajo la orden de Trump, la carga recaería en los funcionarios electorales para implementar este requisito. Los expertos dicen que eso sería costoso y no hay dinero federal adicional para ayudar a pagarlo.

“Esto está creando una burocracia completamente nueva en cada estado para la recopilación de esos datos, para el almacenamiento de esos datos y para la recuperación de esos datos”, indicó David Becker, un ex abogado del Departamento de Justicia que lidera el Centro para la Innovación e Investigación Electoral, comentó. “No se agita una varita mágica y se hace eso”.

Aumento del riesgo de confusión de los votantes

Kate Sweeney Bell, quien supervisa las elecciones en el condado Marion, Indiana, dijo que no espera problemas importantes en su estado porque tiene leyes de votación restrictivas que, según ella, han resultado en una de las tasas de participación más bajas del país. S in embargo, le preocupa el resto de Estados Unidos y la cantidad de educación pública que se necesitará para asegurar que los votantes estén al tanto de cualquier cambio que se realice.

“Me compadezco de cada otro estado que no tiene las leyes prohibitivas que tiene Indiana, porque es un par de ciclos electorales difíciles cuando se hacen cambios como este” , comentó Sweeney Bell.

Un desafío es la probabilidad de que las prolongadas batallas legales retrasen la claridad tanto para los funcionarios electorales como para el público. Ryan Macias, un experto en seguridad electoral y sistemas de votación, afirmó: “Si los funcionarios electorales no están seguros sobre las reglas, no hay duda de que los votantes no las entenderán, creando desconfianza en el proceso y, en última instancia, en la validez del resultado”.