Orden de Donald Trump sobre la quema de banderas podría devolver el asunto al Tribunal Supremo

El difunto juez del Tribunal Supremo, Antonin Scalia, dijo que, si dependiera de él, encarcelaría a “todos los raritos descalzos y barbudos que queman la bandera estadounidense”. Pero la Constitución, señaló el héroe conservador en 2015, protege la quema de banderas como una forma de libertad de expresión. Y lo que es más importante: “No soy rey” que pueda prohibir el acto por sí solo.

Tampoco lo es el presidente Donald Trump. Así que el lunes, firmó una orden ejecutiva que se propone desafiar la decisión del Tribunal Supremo de 5-4 que se mantiene desde 1989, cuando Scalia se unió a la sentencia mayoritaria de que la quema de banderas es un ejercicio protegido de la libertad de expresión.

La orden de Trump dice que todavía hay margen para procesar la quema de banderas bajo ciertas circunstancias e insta a la fiscal general Pam Bondi a “enjuiciar enérgicamente a aquellos que violen nuestras leyes de manera que impliquen la profanación de la bandera estadounidense”. Los ciudadanos extranjeros podrían enfrentarse a la revocación de sus visados, permisos de residencia, procedimientos de naturalización y otras prestaciones de inmigración, según la orden. También podrían ser deportados.

Es un esfuerzo por devolver el asunto al Tribunal Supremo, que ahora tiene una mayoría conservadora de 6-3 y podría reconsiderar la decisión de 1989. Tres de los jueces en ejercicio fueron nominados por Trump.

He aquí un vistazo a un tema profundamente emotivo en la historia reciente de Estados Unidos.

La orden de Trump no tipifica como delito la quema de banderas

La orden ordena a Bondi que dé prioridad al cumplimiento de las leyes contra los incidentes de quema de banderas que “violen las leyes aplicables y neutrales en cuanto al contenido, causando daños no relacionados con la expresión, de acuerdo con la Primera Enmienda”. Los ejemplos citados incluyen delitos de odio, violencia o contra la propiedad.

Durante la ceremonia de la firma, el presidente utilizó palabras premonitorias al firmar la orden, palabras que hacían parecer que tiene más poder del que tiene.

“Si quemas una bandera, te meten un año en la cárcel. No te dan 10 años, no te dan un mes”, dijo Trump. “Queda registrado, y verán que la quema de banderas se detiene inmediatamente”.

De hecho, los límites a la autoridad de Trump eran evidentes en la propia orden. No se mencionaba ningún castigo por quemar una bandera, un reconocimiento, tal vez, de que diga lo que diga Trump, el presidente no puede fijar sanciones por acciones que el tribunal ha dictaminado que están protegidas por la Primera Enmienda.

Las legislaturas —el Congreso y los 50 estados— deciden lo que es ilegal y fijan las sanciones por infringir la ley.

Pero el presidente está particularmente atento al poder de las imágenes. Una hoja informativa de la Casa Blanca hacía referencia a las recientes protestas, incluso en Los Ángeles en junio, donde la bandera fue quemada “junto con actos violentos y otras conductas que amenazaban la seguridad pública”.

Y puede que tenga razón en que “la gente de este país no quiere ver nuestra bandera estadounidense quemada y escupida”, aunque la opinión pública es complicada. Un puñado de encuestas realizadas en las últimas décadas muestran que la mayoría de los estadounidenses consideran que la quema de banderas es inaceptable en general, pero eran menos propensos a decir que debería ser ilegal cuando se les preguntaba específicamente sobre la quema de banderas como forma de protesta política.

La orden de Trump establece que la visión de alguien que falta el respeto a una bandera estadounidense —y particularmente quemándola— es “únicamente ofensiva y provocadora”.

“Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación”, continúa la orden, “la expresión más clara posible de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad”.

La tensión entre la “libertad de expresión” y la importancia simbólica de la bandera

En 1984, Gregory Lee Johnson prendió fuego a una bandera estadounidense durante una protesta frente a la Convención Nacional Republicana en Dallas, donde el presidente republicano Ronald Reagan iba a ser nominado para la reelección. Johnson fue condenado a un año de prisión y multado por violar una ley de Texas contra la “desecración de un objeto venerado”.

El caso, Texas contra Johnson, llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que dictaminó cinco años después, en una decisión de 5-4, que el acto de Johnson constituía una conducta expresiva protegida por la Primera Enmienda. Scalia, que ha sido repetidamente elogiado por Trump, se unió a la mayoría.

“No consagramos la bandera castigando su profanación, porque al hacerlo, diluimos la libertad que este preciado emblema representa”, escribió el juez William J. Brennan en nombre de la mayoría. El fallo, escribió, es “una reafirmación de los principios de libertad e inclusión que la bandera mejor refleja, y de la convicción de que nuestra tolerancia a la crítica... es un signo y una fuente de nuestra fuerza”.

Poco después, el Congreso aprobó una ley que penalizaba la quema de banderas, pero el tribunal la anuló posteriormente.

Que la profanación de la bandera esté protegida por la Primera Enmienda no disminuye la carga emocional de ver una quemada. Una bandera, después de todo, es la abreviatura visual de una nación y su identidad, valores y legitimidad. También es un símbolo del sacrificio realizado por los hombres y mujeres de las fuerzas armadas, así como por sus familias y comunidades.

“Millones y millones de estadounidenses la consideran con una reverencia casi mística, independientemente del tipo de creencias sociales, políticas o filosóficas que puedan tener”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, William H. Rehnquist, en el voto particular.

La libre expresión, continuó, “no es, por supuesto, absoluta”. En la medida en que la quema de banderas es expresión, escribió, entonces “la quema de banderas es el equivalente a un gruñido inarticulado o un rugido que, parece justo decir, es más probable que se disfrute no para expresar ninguna idea en particular, sino para antagonizar a otros”.

El vicepresidente JD Vance opinó en una publicación en las redes sociales el martes: “Texas contra Johnson estaba equivocado y William Rehnquist tenía razón”.

La orden de Trump ha enfadado a algunos conservadores

La orden de Trump enfureció incluso a algunos conservadores que consideran la quema de banderas un asunto resuelto desde hace mucho tiempo de libertad de expresión protegida.

“Nunca en un millón de años dañaría la bandera estadounidense”, dijo el presentador de programas de radio conservador Jesse Kelly en las redes sociales. “Pero que un presidente me diga que no puedo hacerlo me acerca lo más posible a prenderle fuego a una. Soy un ciudadano libre. Y si alguna vez me apetece quemar una, lo haré”.

El presidente republicano George H.W. Bush se postuló contra la quema de banderas en 1988 y pasó una semana haciendo campaña sobre el tema, recordó Brit Hume, analista político jefe de Fox News Channel. Pero Bush pidió una enmienda constitucional para prohibir la práctica.

“No pretendió que podía prohibirla mediante una orden ejecutiva que va en contra de las protecciones constitucionales de la libertad de expresión”, dijo Hume en las redes sociales.

El hijo de Scalia, Christopher, volvió a publicar una cita de su padre sobre el tema.