Padre de Liam Conejo, el niño detenido en Minnesota, refuta versión del gobierno de que abandonó al niño

El padre de un niño de 5 años que fue detenido por agentes de inmigración y recluido en un centro federal de Texas negó el lunes las versiones del gobierno de que abandonó a su hijo cuando ambos regresaban a Minnesota.

Adrian Conejo Arias, originario de Ecuador, declaró a ABC News que quiere a su hijo, Liam, y que nunca lo abandonaría, rebatiendo las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional, que alegó que Arias había dejado a su hijo en un vehículo. También dijo que su hijo enfermó mientras estaba bajo custodia federal, pero que se le negaron los medicamentos.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que Arias huyó a pie antes de ser detenido, “abandonando a su hijo”. Dijo que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se quedaron con el niño.

“Los hechos en este caso NO han cambiado: el padre que estaba ilegalmente en el país decidió llevarse a su hijo con él a un centro de detención”, dijo.

PUBLICIDAD

McLaughlin no se refirió a la declaración de Arias de que a su hijo se le negó la medicación mientras estuvo detenido.

Arias también dijo que había sido detenido injustamente y sostuvo que estaba en el país legalmente, con una vista judicial pendiente para solicitar asilo.

Los comentarios se producen después de que que un juez federal ordenara el fin de semana la puesta en libertad de la pareja. Fueron liberados el domingo y devueltos a Minnesota, según el representante Joaquín Castro, de Texas.

El arresto y la liberación de la familia se desarrollaron durante la represión del presidente Donald Trump contra la inmigración, que provocó protestas diarias que incluyeron la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales. El presidente ordenó la semana pasada a su principal asesor fronterizo que supervisara las medidas represivas días después del tiroteo mortal contra Alex Pretti, de 37 años, enfermero de cuidados intensivos en un hospital de Veterans Affairs.

1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon 1 / 12 Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. Alex Brandon Compartir

El zar de fronteras, Tom Homan, sugirió que se han cometido errores, pero afirmó que los agentes seguirán aplicando la ley federal y pidió a las autoridades locales y estatales que cooperen con los funcionarios federales.

La detención del niño provocó indignación cuando empezaron a salir a la luz imágenes de funcionarios de inmigración rodeando al pequeño con un gorro azul de conejo y una mochila de Spiderman.

McLaughlin dijo que el ICE no se centró en el niño ni lo detuvo, y repitió las afirmaciones de que su madre se negó a llevárselo tras la detención de su padre. El padre dijo que los agentes querían que Liam estuviera con él.

PUBLICIDAD

McLaughlin también dijo el mes pasado que el niño fue abandonado y que los agentes intentaron que la madre se hiciera cargo de su custodia. “Los agentes incluso le aseguraron que NO se la llevarían detenida”.

Los vecinos y los funcionarios de la escuela dijeron que los agentes federales utilizaron al niño como “cebo”, diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que saliera su madre. El DHS rebatió esa descripción.

Marcos Charles, director ejecutivo adjunto en funciones de operaciones de ejecución y expulsión del ICE, culpó al padre de “abandonar a su hijo en pleno invierno en un vehículo”. Dijo a los periodistas que un agente se quedó con el niño mientras otros detenían al padre.

El gobierno dijo que el padre del niño entró ilegalmente en Estados Unidos desde Ecuador en diciembre de 2024. El abogado de la familia dijo que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en el país.

La inmensa mayoría de los solicitantes de asilo están puestos en libertad en Estados Unidos, y los adultos pueden optar a permisos de trabajo, mientras sus casos serpentean por un sistema judicial atascado.

A los ecuatorianos, que se marcharon en masa en los últimos años cuando su país entró en una espiral de violencia, no les ha ido bien en los tribunales de inmigración, ya que los jueces concedieron asilo en el 12.5% de las decisiones en el periodo de 12 meses hasta septiembre, según Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de recopilación de datos e investigación con sede en la Universidad de Syracuse.

Al ordenar la liberación de Liam y su padre, el juez de distrito Fred Biery arremetió contra la administración, escribiendo que el caso tenía “su génesis en la mal concebida e incompetentemente implementada búsqueda gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello requiere traumatizar a los niños”.