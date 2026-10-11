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Perros de terapia aportan tranquilidad y alegría a estudiantes tras tiroteo en escuela de Colorado

Dos golden retrievers, Norene y Polenta, ofrecen consuelo y apoyo a los alumnos que intentan superar la tragedia

11 de octubre de 2026 - 8:18 PM

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Una vez que se asigna a un perro a un centro, permanece allí entre ocho y diez años, hasta que se jubila. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

EVERGREEN, Colorado — Con sus colas moviéndose y sus miradas amables, los miembros de cuatro patas del personal del instituto Evergreen High School dan la bienvenida a los alumnos cada mañana, recorren los pasillos y visitan las aulas para ofrecer una presencia cariñosa y tranquilizadora, así como momentos de alegría, a un alumnado que aún está asimilando el tiroteo ocurrido en el centro.

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Norene y Polenta, dos labradores dorados, se incorporaron al instituto situado al suroeste de Denver para ayudar a los alumnos a aliviar el estrés y mantener la concentración mientras se recuperan del trauma sufrido el año pasado, cuando un alumno disparó e hirió a dos de sus compañeros antes de suicidarse.

“Cada mañana, nada más bajarme del autobús, tengo que saludar a estos dos. Es lo primero que hago cada día”, dijo Fisher Helbraun, alumno de tercero del instituto Evergreen. “Cada vez que veo a uno de ellos, siempre se me dibuja una sonrisa en la cara. Siempre me dan unos besitos de cachorro o me acarician con cariño”.

Las autoridades respondieron al tiroteo ocurrido en Erie, Pensilvania, que dejó nueve personas muertas, entre ellas el presunto agresor.La escena del tiroteo que conmocionó a la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania.Nueve personas murieron en el tiroteo, según confirmó el gobernador de Pensilvania el sábado. La ciudad de Erie informó que el presunto agresor había muerto y que no existía una amenaza activa para la comunidad.
1 / 6 | Nueve muertos en un tiroteo en Pensilvania: imágenes de la escena. Las autoridades respondieron al tiroteo ocurrido en Erie, Pensilvania, que dejó nueve personas muertas, entre ellas el presunto agresor. - Matt Barnum

Norene, una perrita joven y tranquila a la que le encanta que le presten atención, y Polenta, su compañera, vivaz y traviesa, empezaron en el colegio en marzo y agosto, respectivamente. Forman parte de un programa gestionado por Canine Companions, una organización sin ánimo de lucro con sede en California que proporciona de forma gratuita perros de apoyo para el tratamiento del trauma. Estos perros son los primeros en ser asignados a un colegio tras un tiroteo en el recinto escolar.

El tiroteo dejó “mucho dolor”

En septiembre de 2025, un estudiante de 16 años abrió fuego con un revólver en el instituto durante la hora del almuerzo, hiriendo a dos alumnos antes de dispararse a sí mismo. El sospechoso falleció posteriormente. El director del instituto Evergreen, Skyler Artes, se refugió en la oficina principal junto con los alumnos y el personal, y permaneció en el centro hasta que se marchó la última persona.

Tras el tiroteo, “todo el mundo estaba destrozado, había mucha tristeza, mucho dolor y mucha incertidumbre sobre cómo actuar”, afirmó Artes.

Algunos de los perros de la organización sin ánimo de lucro prestaron ayuda en un centro de reunificación familiar.

Artes decidió formarse con Canine Companions para convertirse en adiestrador de perros de apoyo tras comprobar el impacto positivo que estos animales tenían en los alumnos y el personal.

Los perros fueron coronados príncipe y princesa en la fiesta de bienvenida

Los voluntarios de Canine Companions siguieron llevando perros al colegio en los días posteriores al tiroteo, y Artes decidió que los perros de apoyo debían ser una presencia permanente en el centro.

“El hecho de que sean tranquilos, de que, en general, sean pacíficos y atentos, les permite ofrecer esa fuente constante, coherente y estable de apoyo, cariño y tranquilidad cuando las personas más lo necesitan”, afirmó.

Aunque los perros son una presencia relativamente nueva en el colegio, situado en las estribaciones de las Montañas Rocosas, la semana pasada fueron coronados príncipe y princesa en el partido de fútbol americano del “homecoming” y lucieron capas y coronas reales mientras desfilaban por el campo de fútbol.

“En cuanto los veo en el pasillo, o me desvío de mi camino para ir a verlos, me alegran el día, lo hacen mucho mejor”, dijo Maddie Cornwell, una estudiante de último curso. “Esa alegría y ese cariño tan inocentes que tienen para compartir se los transmiten a la gente con tanta facilidad, y te hace tan feliz verlos jugar y correr por ahí”.

Artes es el adiestrador de Norene, y Polenta está asignada a la consejera principal Amy Wells, que también es entrenadora de voleibol y lleva a Polenta a los entrenamientos. Wells también ha completado la formación de adiestradora en Canine Companions.

Los estudiantes se aseguran de ir a ver a los perros todos los días

La organización comienza a adiestrar a los perros de apoyo desde que son cachorros, momento en el que empiezan a aprender docenas de tareas, desde obedecer órdenes sencillas como “siéntate” y “quédate”, hasta habilidades más sofisticadas, como saber cómo reaccionar ante alumnos o profesores que atraviesan un momento difícil. También aprenden a ser una presencia tranquilizadora en aquellas zonas del colegio que podrían desencadenar traumas, según explicó Paige Mazzoni, directora ejecutiva de Canine Companions.

“Lo que realmente destaca de los perros en este tipo de trabajo es que tienen mucho corazón, son muy inteligentes, responden muy bien a las personas y a establecer una relación de colaboración, y realmente es el poder del vínculo entre humanos y perros”, afirmó.

Quinn McEvers, una estudiante de último curso, dijo que se propone ver a los perros o acariciarlos cada día de clase porque eso siempre le pone de buen humor.

“Tener a estos perros en el colegio es fantástico porque, cuando tenemos exámenes, cuando hay un momento de estrés, cuando hace mal tiempo o, sinceramente, cuando cualquier cosa nos desanima un poco, los perros están ahí”, afirmó McEvers.

“Creo que a los alumnos les va mucho mejor en el colegio cuando están de buen humor o cuando les hace ilusión ir al colegio”, añadió.

Las investigaciones demuestran que los tiroteos en los colegios pueden provocar un descenso en las notas y una disminución de la capacidad de concentración y atención de los alumnos, pero en Evergreen se observó lo contrario, afirmó Artes.

“Vimos cómo mejoraban nuestras notas en los exámenes AP”, afirmó. “Además, alcanzamos una tasa de graduación del 100 % en un año que fue extraordinariamente difícil”.

Una vez que se asigna a un perro a un centro, permanece allí entre ocho y diez años, hasta que se jubila.

Artes afirmó que tiene previsto adquirir más perros de apoyo cuando Norene y Polenta dejen sus puestos.

“Contar con una presencia constante, un animal al que realmente no le importa lo que pase y que te quiere de todos modos”, dijo, “ese amor y ese apoyo incondicionales, eso es algo valioso pase lo que pase”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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