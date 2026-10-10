Masacre en Pensilvania: al menos nueve muertos tras tiroteo
La Policía indicó que el presunto agresor también había fallecido
10 de octubre de 2026 - 11:59 AM
10 de octubre de 2026 - 11:59 AM
Nueve personas, incluido el presunto agresor, murieron el viernes en un tiroteo en Erie, Pensilvania.
El gobernador Josh Shapiro informó el sábado que ocho personas fueron asesinadas, mientras que la Policía confirmó que el sospechoso también estaba muerto.
“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah, a una cadena local de noticias: “No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”.
Lorah se negó a ofrecer más detalles, pero manifestó que las circunstancias del tiroteo eran “profundamente perturbadoras”.
Shapiro señaló el sábado que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.
La ciudad de Erie publicó a última hora de la noche del viernes que el presunto agresor estaba muerto y que ya no había ninguna amenaza para el público.
Erie se encuentra a unos 206 kilómetros (128 millas) al norte de Pittsburgh.
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