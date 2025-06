Polémica en Disney: mujer alega que la reprendieron por su vestimenta en un parque

En la grabación que no tardó en volverse viral, explicó que durante el paseo con su pareja fue detenida por un empleado de Disney que le señaló que su atuendo no era apropiado para un parque familiar.

En su publicación, Arena mostró una selfie en la que aparece sonriente junto a su pareja, mientras, sobre la imagen se lee el mensaje: “Estaba tan feliz de estar aquí que no me di cuenta de que estaba ‘vestida inapropiadamente' y me vería obligada a comprar una camiseta de $45 o no podría subirme a la atracción que esperé una hora”.