Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Profesora universitaria de Texas es despedida tras confrontación sobre identidad de género

Una nueva ley que prohíbe enseñar sobre el tema entró en vigor el 1 de septiembre en el estado sureño

10 de septiembre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente llevó a Glenn Hegar, el rector del Sistema de la Universidad Texas A&M, a ordenar una auditoría de los cursos en las 12 escuelas del sistema. (Timothy Hurst)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston— Una profesora de la Universidad Texas A&M fue despedida y otros fueron destituidos de sus cargos después de que apareciera un video en el que una estudiante se enfrentaba a la instructora por su enseñanza de temas relacionados con la identidad de género en una clase de literatura infantil.

RELACIONADAS

El despido de Melissa McCoul, que había sido profesora titular en el Departamento de Inglés, se produjo tras la presión política de legisladores republicanos, incluido el gobernador Greg Abbott, que había pedido su destitución.

El incidente llevó a Glenn Hegar, el rector del Sistema de la Universidad Texas A&M, a ordenar una auditoría de los cursos en las 12 escuelas del sistema.

“Es inaceptable que el profesorado del Sistema A&M impulse una agenda política personal”, dijo Hegar en un comunicado el lunes. “Se nos ha encargado la formación de la próxima generación de profesores y profesionales de la guardería. Esa responsabilidad debe priorizar la protección de los niños y no participar en el adoctrinamiento”.

El presidente de la Universidad Texas A&M, Mark A. Welsh III, dijo en un comunicado el martes que ordenó al rector del campus que despidiera a McCoul después de enterarse de que la instructora había seguido impartiendo contenidos en un curso de literatura infantil “que no se ajustaban a ninguna expectativa razonable del plan de estudios estándar del curso”.

Welsh dijo que el asunto se había planteado a principios de este verano y que él había “dejado claro a nuestros líderes académicos que el contenido del curso debe coincidir con las descripciones del catálogo para todas y cada una de nuestras secciones del curso”. Welsh dijo que el lunes se enteró de que esto no estaba ocurriendo.

Después de las festividades multicolores del desfile del sábado, el día final del Orgullo Gay 2025 en la capital de Estados Unidos comenzó con una nota más sombría.Más de 1,000 personas se reunieron bajo el domingo por la mañana para un mitin, mientras la comunidad reúne fuerzas para una inminente lucha bajo la segunda administración del presidente Donald Trump.Rostros sonrientes en medio de burbujas que aparecieron en la celebración.
1 / 16 | Explosión de colores y orgullo: así marcharon miles de personas de la comunidad LGBTQ+ en Washington. Después de las festividades multicolores del desfile del sábado, el día final del Orgullo Gay 2025 en la capital de Estados Unidos comenzó con una nota más sombría. - Julia Demaree Nikhinson

“Esto no se trata de libertad académica; se trata de responsabilidad académica”, dijo Welsh.

Welsh también ordenó la destitución del decano de la Facultad de Artes y Ciencias y del jefe del Departamento de Inglés de sus cargos administrativos.

Las acciones de Texas A&M fueron criticadas por profesores y grupos de escritores.

“Estamos asistiendo a la muerte de la libertad académica en Texas, a la refundación de las universidades como herramientas del autoritarismo que suprimen el libre pensamiento”, dijo Jonathan Friedman, director gerente de los Programas de Libre Expresión en Estados Unidos de PEN America, en un comunicado.

El capítulo de Texas de la Asociación Americana de Profesores Universitarios dijo que lo que ocurrió en la Universidad Texas A&M debería preocupar a todos los tejanos.

“No sólo se ha puesto en tela de juicio la integridad de la libertad académica, sino que los derechos al debido proceso de un miembro del profesorado han sido pisoteados a instancias de políticos estatales + el propio gobernador”, dijo el grupo en un comunicado.

Histórico: Protesta pro matrimonio igualitario frente al Tribunal Supremo en Washington, 2015.
Histórico: Protesta pro matrimonio igualitario frente al Tribunal Supremo en Washington, 2015. (Jose Luis Magana)

La controversia comenzó el lunes después de que el representante estatal republicano Brian Harrison publicara un video, grabaciones de audio y otros materiales en un hilo en el sitio de medios sociales X. Harrison pidió que la profesora y Welsh fueran despedidos por “adoctrinamiento DEI y LGBTQ+”.

En un video, se puede escuchar a una estudiante y a la profesora discutiendo sobre la enseñanza de la identidad de género en una clase de literatura infantil. La estudiante y la profesora no se muestran y no está claro cuándo se tomó el video.

“Esto también va en contra no sólo de mí, sino de las creencias religiosas de mucha gente. Y por lo tanto no voy a participar en esto porque no es legal y no quiero promover algo que está en contra de las leyes de nuestro presidente, así como en contra de mis creencias religiosas”, se puede escuchar a la estudiante decir en el video.

“Si no te sientes cómoda en esta clase, tienes derecho a irte. Lo que estamos haciendo no es ilegal”, dijo la profesora.

En su ida y vuelta con la profesora, la estudiante mencionó una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó a principios de este año en la que decía “es política de Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino”.

Una nueva ley de Texas entró en vigor el 1 de septiembre que prohíbe a las escuelas K-12 de Texas enseñar sobre orientación sexual o identidad de género. La nueva ley no se aplica a las universidades y otras instituciones de educación superior.

Texas A&M está situada en College Station, a unos 153 kilómetros al noroeste de Houston.

Tags
Breaking NewsTexasPerspectiva de géneroComunidad LGBTQ+
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: