Profesora universitaria de Texas es despedida tras confrontación sobre identidad de género

Houston— Una profesora de la Universidad Texas A&M fue despedida y otros fueron destituidos de sus cargos después de que apareciera un video en el que una estudiante se enfrentaba a la instructora por su enseñanza de temas relacionados con la identidad de género en una clase de literatura infantil.

El despido de Melissa McCoul, que había sido profesora titular en el Departamento de Inglés, se produjo tras la presión política de legisladores republicanos, incluido el gobernador Greg Abbott, que había pedido su destitución.

El incidente llevó a Glenn Hegar, el rector del Sistema de la Universidad Texas A&M, a ordenar una auditoría de los cursos en las 12 escuelas del sistema.

“Es inaceptable que el profesorado del Sistema A&M impulse una agenda política personal”, dijo Hegar en un comunicado el lunes. “Se nos ha encargado la formación de la próxima generación de profesores y profesionales de la guardería. Esa responsabilidad debe priorizar la protección de los niños y no participar en el adoctrinamiento”.

PUBLICIDAD

El presidente de la Universidad Texas A&M, Mark A. Welsh III, dijo en un comunicado el martes que ordenó al rector del campus que despidiera a McCoul después de enterarse de que la instructora había seguido impartiendo contenidos en un curso de literatura infantil “que no se ajustaban a ninguna expectativa razonable del plan de estudios estándar del curso”.

Welsh dijo que el asunto se había planteado a principios de este verano y que él había “dejado claro a nuestros líderes académicos que el contenido del curso debe coincidir con las descripciones del catálogo para todas y cada una de nuestras secciones del curso”. Welsh dijo que el lunes se enteró de que esto no estaba ocurriendo.

1 / 16 | Explosión de colores y orgullo: así marcharon miles de personas de la comunidad LGBTQ+ en Washington. Después de las festividades multicolores del desfile del sábado, el día final del Orgullo Gay 2025 en la capital de Estados Unidos comenzó con una nota más sombría. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 16 Explosión de colores y orgullo: así marcharon miles de personas de la comunidad LGBTQ+ en Washington Después de las festividades multicolores del desfile del sábado, el día final del Orgullo Gay 2025 en la capital de Estados Unidos comenzó con una nota más sombría. Julia Demaree Nikhinson Compartir

“Esto no se trata de libertad académica; se trata de responsabilidad académica”, dijo Welsh.

Welsh también ordenó la destitución del decano de la Facultad de Artes y Ciencias y del jefe del Departamento de Inglés de sus cargos administrativos.

Las acciones de Texas A&M fueron criticadas por profesores y grupos de escritores.

“Estamos asistiendo a la muerte de la libertad académica en Texas, a la refundación de las universidades como herramientas del autoritarismo que suprimen el libre pensamiento”, dijo Jonathan Friedman, director gerente de los Programas de Libre Expresión en Estados Unidos de PEN America, en un comunicado.

El capítulo de Texas de la Asociación Americana de Profesores Universitarios dijo que lo que ocurrió en la Universidad Texas A&M debería preocupar a todos los tejanos.

“No sólo se ha puesto en tela de juicio la integridad de la libertad académica, sino que los derechos al debido proceso de un miembro del profesorado han sido pisoteados a instancias de políticos estatales + el propio gobernador”, dijo el grupo en un comunicado.

PUBLICIDAD

Histórico: Protesta pro matrimonio igualitario frente al Tribunal Supremo en Washington, 2015. (Jose Luis Magana)

La controversia comenzó el lunes después de que el representante estatal republicano Brian Harrison publicara un video, grabaciones de audio y otros materiales en un hilo en el sitio de medios sociales X. Harrison pidió que la profesora y Welsh fueran despedidos por “adoctrinamiento DEI y LGBTQ+”.

En un video, se puede escuchar a una estudiante y a la profesora discutiendo sobre la enseñanza de la identidad de género en una clase de literatura infantil. La estudiante y la profesora no se muestran y no está claro cuándo se tomó el video.

“Esto también va en contra no sólo de mí, sino de las creencias religiosas de mucha gente. Y por lo tanto no voy a participar en esto porque no es legal y no quiero promover algo que está en contra de las leyes de nuestro presidente, así como en contra de mis creencias religiosas”, se puede escuchar a la estudiante decir en el video.

“Si no te sientes cómoda en esta clase, tienes derecho a irte. Lo que estamos haciendo no es ilegal”, dijo la profesora.

En su ida y vuelta con la profesora, la estudiante mencionó una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó a principios de este año en la que decía “es política de Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino”.

Una nueva ley de Texas entró en vigor el 1 de septiembre que prohíbe a las escuelas K-12 de Texas enseñar sobre orientación sexual o identidad de género. La nueva ley no se aplica a las universidades y otras instituciones de educación superior.