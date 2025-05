En su historial no hay ningún antecedente que hiciera suponer a la Policía, dijeron, que pudiera cometer un ataque como este. No obstante, se investigará si sus acciones tienen “vínculos con posibles actos terroristas” y si el motivo del ataque se basó en un “crimen de odio”.

“Rechazamos cualquier intento de vincular al PSL con el tiroteo de Washington. Elías Rodríguez no es miembro del PSL. Tuvo una breve relación con una rama del PSL que finalizó en 2017. No tenemos conocimiento de ningún contacto con él en más de siete años. No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos”, publicó el partido en X.