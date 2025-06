‘Cuando nuestra fuerza laboral tiene miedo, los campos no se cosechan, las empacadoras se retrasan y las cadenas de suministro del mercado, desde las tiendas de comestibles locales hasta los minoristas nacionales, se ven afectadas’, dijo en un comunicado el jueves. ‘Esto impacta a todos los estadounidenses que comen’.

Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de United Farm Workers, dijo que su grupo recibió informes de arrestos de inmigrantes en granjas tan al norte como el Valle Central de California. Lucas Zucker, codirector ejecutivo de Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy, dijo que los miembros trabajadores agrícolas informaron que los agentes fueron a al menos nueve granjas, pero los supervisores los rechazaron porque carecían de una orden judicial.

El jueves, Donald Trump reconoció las preocupaciones de los productores de que su intensificación de la aplicación de la ley de inmigración podría dejarlos sin los trabajadores de los que dependen para cultivar los alimentos del país. Dijo que se haría algo para abordar la situación, pero no proporcionó detalles.

La Oficina Agrícola de California dijo que no ha recibido informes de una interrupción generalizada de su fuerza laboral, pero existen preocupaciones entre los miembros de la comunidad. Bryan Little, director sénior de defensa de políticas de la oficina, dijo que el grupo ha presionado durante mucho tiempo por una reforma migratoria para hacer frente a la escasez de mano de obra de larga data.

‘Reconocemos que algunos trabajadores pueden sentirse inseguros en este momento, y queremos ser muy claros: la agricultura de California depende y valora a su fuerza laboral’, dijo Little en un comunicado. ‘Si las actividades federales de control de inmigración continúan en esta dirección, será cada vez más difícil producir alimentos, procesarlos y llevarlos a los estantes de las tiendas de comestibles’.

Un trabajador, que pidió no ser identificado por temor, dijo que estaba recogiendo fresas en una granja del condado de Ventura el martes temprano cuando más de una docena de autos se detuvieron en la granja de al lado. Dijo que arrestaron al menos a tres personas y las metieron en camionetas, mientras que las mujeres que trabajaban en la granja se echaron a llorar. Dijo que los supervisores de su granja no permitieron la entrada de los agentes.

‘Lo primero que me vino a la mente es, ¿quién se quedará con mis hijos?’, dijo en español el trabajador, originario de México y que ha vivido en Estados Unidos durante dos décadas. ‘Es algo tan triste y desafortunado porque no somos criminales’.

Dijo que no fue a trabajar el miércoles por miedo, y sus jefes le dijeron que se quedara en casa al menos un día más hasta que las cosas se calmen. Pero eso significa que la fruta no se está recogiendo y él no está recibiendo paga.