Washington — Agricultores, ganaderos y gerentes de hoteles y restaurantes respiraron aliviados la semana pasada cuando el presidente Donald Trump ordenó una pausa en las redadas de inmigración que estaban interrumpiendo esas industrias y asustando a los trabajadores nacidos en el extranjero para que no se presentaran a sus trabajos.

Ese respiro no duró mucho.

“Esa no es una forma de dirigir un negocio cuando sus empleados están en este nivel de estrés y trauma”, dijo.

Una redada del ICE dejó una lechería de Nuevo México con solo 20 trabajadores, en comparación con 55. “No se pueden apagar las vacas”, dijo Beverly Idsinga, directora ejecutiva de Dairy Producers of New Mexico. “Necesitan ser ordeñadas dos veces al día, alimentadas dos veces al día”.

Claudio González, chef de Izakaya Gazen en el distrito Little Tokyo de Los Ángeles, dijo que muchos de sus trabajadores hispanos, ya sea que estén en el país legalmente o no, han estado faltando al trabajo recientemente por temor a ser blanco del ICE. Su restaurante está a pocas cuadras de una colección de edificios federales, incluido un centro de detención del ICE.

En algunos lugares, el problema no es el ICE sino los rumores sobre el ICE. En la época de la cosecha de cerezas en el estado de Washington, muchos trabajadores nacidos en el extranjero se están alejando de los huertos después de escuchar informes de inminentes redadas de inmigración. Una operación que generalmente emplea a 150 recolectores se ha reducido a 20. No importa que en realidad no haya habido ninguna señal del ICE en los huertos.