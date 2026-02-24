Opinión
Republicanos piden renuncia de legislador Tony Gonzales por denuncias de acoso de asesora

La congresista de ultraderecha Lauren Boebert fue la primera dentro del republicanismo en pedir su salida

24 de febrero de 2026 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El representante Tony Gonzales, republicano por Texas, habla durante una conferencia de prensa el 7 de diciembre de 2022 en el Capitolio de Washington. (Mariam Zuhaib)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin, Texas- Un grupo de legisladores del partido republicano, en su mayoría mujeres, pidieron esta semana al congresista texano Tony Gonzales que renuncie a su curul, después de que salieran a la luz denuncias de “abuso de poder” y de que sostuvo una relación con su subalterna, quien murió por suicidio pocos meses después.

La congresista de ultraderecha Lauren Boebert fue la primera dentro del republicanismo en pedir la salida de Gonzales, quien se enfrenta la semana que viene a una apretada contienda para su reelección.

A ella se le sumaron la congresista Anna Paulina Luna, de Florida, y la representante Nancy Mace, de Carolina del Sur. Esta última presentó hoy además una resolución ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes pidiendo que se hagan públicos los documentos e informes relativos a investigaciones por acoso sexual por parte de todos los congresistas, incluyendo Gonzales.

Ayer, medios locales de Texas publicaron algunos mensajes de texto que el republicano envío a su consejera y directora de oficina en Uvalde, Texas, Regina Santos-Aviles, quien falleció después de inmolarse en septiembre del año pasado.

En los intercambios, de mediados de 2024, Gonzales presiona a su subalterna para mantener una relación sexual con él: le pide que le mande una “foto sexy”, ella declina, y el insiste con comentarios sexuales preguntándole sobre su posición favorita.

“Esto está yendo demasiado lejos, jefe”, le escribió Santos-Aviles en uno de los mensajes.

En 2018, en medio del movimiento #MeToo, en contra del acoso sexual, especialmente en ambientes laborales, la Cámara de Representantes aprobó una regulación que prohíbe a los congresistas sostener relaciones con sus empleados y los miembros de su equipo.

Composición de dos fotografías personales donde aparece el legislador republicano de Texas, Tony Gonzales, y la directora de su oficina regional de Uvalde, Regina Santos-Aviles, fallecida en septiembre del año pasado por un "suicidio por auto inmolación", según determine la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar. El legislador republicano de Texas, Tony Gonzales sostuvo una relación romántica con una trabajadora de su equipo que falleció el año pasado por suicidio, según informó el periódico local San Antonio Express News.
Composición de dos fotografías personales donde aparece el legislador republicano de Texas, Tony Gonzales, y la directora de su oficina regional de Uvalde, Regina Santos-Aviles, fallecida en septiembre del año pasado por un "suicidio por auto inmolación", según determine la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar. El legislador republicano de Texas, Tony Gonzales sostuvo una relación romántica con una trabajadora de su equipo que falleció el año pasado por suicidio, según informó el periódico local San Antonio Express News. (Cortesía)

Según filtraciones de un extrabajador de la oficina de Gonzales al Express-News, el congresista mantuvo sostuvo una relación con su subalterna con el congresista en 2024.

Cuando la relación terminó y salió a la luz, la mujer de 35 años empezó a sufrir de “depresión” y sus colegas sonaron las alarmas a los supervisores sobre su estado de salud. Tanto Santos-Aviles como Gonzales estaban casados con otras personas.

El esposo de Santos-Áviles rompió su silencio la semana pasada, y acusó al legislador de haber “abusado de su poder”.

A pesar de la presión por parte de otros miembros de su partido para renunciar, Gonzales no se ha pronunciado recientemente sobre las denuncias, que ya ha negado en el pasado.

El líder de los republicanos en la Cámara Baja, Mike Johnson, dijo ayer que las denuncias contra Gonzales eran “muy serias” pero dijo que aún es muy pronto “para prejuzgar” y se debe esperar “cómo se desarrolla la situación”.

Tanto Johnson como el presidente Donald Trump le han dado su apoyo a González de cara a los comicios del próximo martes.

Gonzales se enfrenta este próximo tres de marzo a las primarias republicanas y su contrincante, Brandon Herrera, un creador de contenido en Youtube y fabricante de armas, ha pedido también que el congresista hispano abandone su curul.

El partido oficialista controla la mayoría de la Cámara de Representantes por muy pocos escaños: 218 contra 214 demócratas.

Breaking NewsPartido RepublicanoCongreso de Estados UnidosRenunciasacoso laboralTexas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
