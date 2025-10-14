Opinión
14 de octubre de 2025
90°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Restos de niña hallados en Connecticut: madre y su pareja enfrentan cargos por asesinato

Jacqueline “Mimi” Torres García, de 12 años, sufrió “abuso físico prolongado y desnutrición”, según las autoridades

14 de octubre de 2025 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía halló sus restos el miércoles en un contenedor detrás de una casa abandonada tras responder a informes de actividad sospechosa en la vivienda. (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La madre de una niña de 12 años cuyos restos fueron encontrados la semana pasada en un contenedor fuera de una casa abandonada en Connecticut fue acusada de su muerte, junto con su novio y su hermana.

Karla Garcia, de 29 años, originaria de New Britain, fue detenida con una fianza de 5 millones de dólares y se esperaba que fuera procesada el martes. Enfrenta numerosos cargos, entre ellos, asesinato con agravantes y asociación para delinquir. No se sabe si ha contratado a un abogado.

Los cargos se derivan de la muerte de Jacqueline “Mimi” Torres Garcia, quien, según las autoridades, sufrió “abuso físico prolongado y desnutrición” antes de ser asesinada el otoño pasado. La policía halló sus restos el miércoles en un contenedor detrás de una casa abandonada tras responder a informes de actividad sospechosa en la vivienda.

Karla García y su hermana de 28 años, Jackelyn Garcia, también de New Britain, fueron arrestadas el domingo. El novio de Karla, Jonatan Nanita, de 30 años, quien, según las autoridades, fue la persona vista dejando varios artículos y un gran contenedor en la casa, lo que provocó la llamada al 911 la semana pasada, fue capturado el lunes por la noche.

Nanita enfrenta numerosos cargos, entre ellos, asesinato con agravantes y asociación para delinquir. Por su parte, Jackelyn Garcia está acusada de privación ilegal de la libertad, riesgo de lesión a un menor y crueldad intencional hacia una persona menor de 19 años. Fue detenida con una fianza de 1 millón de dólares y debía ser procesada el martes junto con su hermana, mientras que la fecha inicial del proceso contra Nanita no ha sido programada

Hasta el martes, no se sabía si Nanita o Jackelyn Garcia habían contratado abogados.

El lunes, en una conferencia de prensa, el jefe de policía de New Britain, Matt Marino, dijo que los agentes encontraron los restos de la niña en un “estado avanzado de descomposición”. Las autoridades aún trabajan para determinar cuándo y dónde murió, pero dicen que podría haber fallecido desde el otoño de 2024 mientras su familia vivía en la cercana ciudad de Farmington.

Los investigadores creen que la familia mantuvo el cuerpo de Jacqueline en el sótano antes de que se mudaran a New Britain, dijo el jefe de policía de Farmington, Paul Melanson.

No se han divulgado más detalles sobre el caso debido a que la investigación está en curso y podría tardar meses en completarse, afirmó Marino dijo.

Tags
Breaking NewsConnecticutAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

Correcciones
