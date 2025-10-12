Opinión
Feriados
prima:Suscriptores
12 de octubre de 2025
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Violó y asesinó a una niña de 6 años en 1979: ahora Florida fijó su fecha de ejecución

Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, recibirá una inyección letal el 13 de noviembre

12 de octubre de 2025 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cárcel estatal de Florida bajo cielo nublado. Archivo. (Curt Anderson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

TALLAHASSEE — Un hombre condenado por violar y asesinar a una niña de 6 años en el centro de Florida será ejecutado en noviembre, según una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien continúa estableciendo un ritmo récord de ejecuciones.

RELACIONADAS

Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, será ejecutado por inyección letal el 13 de noviembre en la prisión estatal de Florida. Jennings sería la decimosexta persona programada para ser ejecutada en Florida en 2025, y DeSantis supervisaría más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

DeSantis firmó la orden de ejecución el viernes, pocos días antes de la ejecución programada para el martes de Samuel Lee Smithers. Otro asesino convicto, Norman Mearle Grim Jr., será ejecutado el 28 de octubre.

Jennings fue condenado por asesinato, secuestro y agresión sexual, y sentenciado a muerte en 1986 después de que dos condenas anteriores fueran revocadas.

Según los registros judiciales, Jennings entró por la ventana de una casa del condado de Brevard en mayo de 1979 y secuestró a Rebecca Kunash, de 6 años. Los investigadores dijeron que Jennings llevó a la niña a un área cerca de un canal de Merritt Island y la violó. Después del ataque, Jennings golpeó la cabeza de la niña contra el suelo y luego la ahogó en el canal cercano, donde la policía encontró su cuerpo.

Poco tiempo después, Jennings fue arrestado por una orden de tráfico, y la policía finalmente lo vinculó con el asesinato de la niña.

Se espera que los abogados de Jennings presenten apelaciones ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos.

Hasta el momento, 35 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2025, con Florida a la cabeza gracias a una serie de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. La ejecución más reciente en Florida fue la inyección letal el 30 de septiembre de Victory Tony Jones, condenado por matar a un matrimonio durante un robo en 1990 en el sur de Florida.

El récord anterior de ejecuciones en un año en Florida fue de ocho, más recientemente en 2014.

Breaking NewsFloridaPena de muerte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
