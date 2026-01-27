Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Retiran barras de chocolate del mercado por posible contaminación con salmonela

La empresa Spring & Mulberry detalló cuáles son los productos afectados

27 de enero de 2026 - 9:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Spring & Mulberry instó a los consumidores que tengan chocolates de los lotes afectados a desecharlos de inmediato. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Ante una posible contaminación con salmonela, la empresa Spring & Mulberry amplió el retiro voluntario del mercado de varias de sus barras de chocolate para incluir sabores adicionales.

RELACIONADAS

De acuerdo con el portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la compañía inicialmente comunicó, el pasado 12 de enero, el retiro de las barras con sabor a “Mint Leaf”.

Sin embargo, posteriormente, Spring & Mulberry comunicó que actualizó la lista de los productos para incluir otros sabores como “Earl Grey”, “Lavender Rose, ”Mango Chili", “Mixed Berry”, entre otros.

Según la FDA, los productos afectados estuvieron disponibles para la venta en línea y a través de socios minoristas seleccionados en Estados Unidos desde el 15 de septiembre de 2025.

La empresa explicó que los artículos retirados pueden identificarse por el sabor, el código de lote y el color de la caja, información que aparece en la parte posterior del empaque.

Productos afectados.
Productos afectados. (FDA)

De forma más precisa, los lotes afectados incluyen:

  • Earl Grey (#025258)
  • Lavender Rose (#025259, #025260)
  • Mango Chili (#025283)
  • Mint Leaf (#025255)
  • Mixed Berry (#025275, #025281, #025337)
  • Mulberry Fennel (#025345)
  • Pecan Date (#025261, #025265, #025267, #025268, #025339, #025343)
  • Pure Dark Minis (#025273)

Spring & Mulberry informó que, hasta el momento, no se han confirmado enfermedades ni efectos adversos para la salud relacionados con estos productos.

La compañía precisó que la posible contaminación se detectó luego de pruebas rutinarias realizadas que arrojaron un resultado positivo a salmonela en un producto terminado.

“Debido a que la salmonela puede ser difícil de detectar y puede aparecer de manera intermitente, la empresa está ampliando el retiro del mercado, en consulta con la FDA, para incluir lotes de producción adicionales fabricados durante el mismo período y en el mismo equipo. Todos los demás códigos de lote no están afectados por este retiro”, explica el portal.

Según la FDA, la salmonela es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, y en individuos con sistemas inmunológicos debilitados.

Las personas pueden experimentar fiebre, diarrea (que puede ser con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos poco comunes, pudiera provocar enfermedades más graves, como infecciones arteriales (por ejemplo, aneurismas infectados), endocarditis y artritis.

Spring & Mulberry instó a los consumidores que tengan chocolates de los lotes afectados a desecharlos de inmediato.

Aquellos que deseen solicitar un reembolso o reemplazo pueden comunicarse con la empresa a través del correo recalls@springandmulberry.com, adjuntando una foto del código de lote.

