Robert F. Kennedy, Jr. afirma haber dirigido personalmente la nueva guía de los CDC sobre vacunas y autismo

Nueva York— El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenó personalmente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que actualizaran su sitio web para contradecir su antigua guía que afirmaba que las vacunas no causan autismo, según declaró a The New York Times en una entrevista publicada el viernes.

Sus comentarios aclaran quién dirigió el cambio en el sitio web de los CDC, después de que muchos empleados, tanto actuales como antiguos, de la agencia se sorprendieran al ver la nueva guía publicada el miércoles, que desafía el consenso científico. Kennedy, crítico acérrimo de las vacunas, ha revolucionado las agencias de salud pública que supervisa e impulsado y promulgado cambios que han generado inquietud en gran parte de la comunidad médica, que considera sus políticas perjudiciales para los estadounidenses.

“Todo eso de que ‘las vacunas han sido probadas y se ha llegado a esta conclusión’ es simplemente una mentira”, afirmó Kennedy en la entrevista, realizada el jueves. La página de los CDC sobre “seguridad de las vacunas” ahora afirma que la declaración “las vacunas no causan autismo” no se basa en evidencia, ya que no descarta la posibilidad de que las vacunas infantiles estén relacionadas con el trastorno. La página también se ha actualizado para sugerir que los funcionarios de salud han ignorado estudios que muestran una posible relación.

Investigadores y defensores de la salud pública refutan enérgicamente la página web actualizada, afirmando que engaña al público al aprovecharse de que el método científico no puede satisfacer la exigencia de probar una negación. Señalan que los científicos han explorado exhaustivamente las posibles relaciones entre las vacunas y el autismo en investigaciones rigurosas que abarcan décadas, todas las cuales apuntan a la misma conclusión: las vacunas no causan autismo.

“Ningún factor ambiental ha sido mejor estudiado como posible causa del autismo que las vacunas”, declaró la Fundación para la Ciencia del Autismo en un comunicado el jueves. “Esto incluye los ingredientes de las vacunas, así como la respuesta del cuerpo a las mismas. Todas estas investigaciones han determinado que no existe ninguna relación entre el autismo y las vacunas”. Kennedy, un veterano líder del movimiento antivacunas, reconoció ante The New York Times la existencia de estudios que no muestran ninguna relación entre el conservante timerosal (a base de mercurio) y el autismo, ni con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Sin embargo, declaró al periódico que aún existen lagunas en la ciencia de la seguridad de las vacunas y que se necesita más investigación.

Esta medida genera un nuevo desacuerdo entre el secretario de Salud y el senador Bill Cassidy, médico y republicano de Luisiana, quien preside el Comité de Salud del Senado. Durante su proceso de confirmación, Kennedy se comprometió con Cassidy a mantener en el sitio web de los CDC la declaración de que las vacunas no causan autismo. La declaración permanece en el sitio web, pero con una aclaración que indica que se mantuvo debido al acuerdo entre ambos.

Kennedy declaró a The New York Times que habló con Cassidy sobre la actualización del sitio web y que Cassidy no estaba de acuerdo con la decisión.

“Lo que los padres necesitan saber ahora mismo es que las vacunas contra el sarampión, la poliomielitis, la hepatitis B y otras enfermedades infantiles son seguras y eficaces, y no causan autismo”, publicó Cassidy en X el jueves. Cualquier afirmación en sentido contrario es errónea, irresponsable y perjudica activamente la salud de los estadounidenses.

La actualización del sitio web se produce en un contexto en el que Kennedy, como secretario de Salud, ha tomado otras medidas que generan dudas sobre las vacunas. Ha retirado $500 millones destinados a su desarrollo, destituido y reemplazado a todos los miembros de un comité asesor federal sobre vacunas y prometido reformar un programa federal de compensación para los estadounidenses perjudicados por las vacunas. También despidió a la exdirectora de los CDC, Susan Monarez, a menos de un mes de haber asumido el cargo, tras discrepancias sobre la política de vacunación.

El Dr. Sean O’Leary, jefe del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, declaró a la prensa el jueves que la actualización del sitio web de los CDC perpetúa una mentira.

“Esto es una locura”, afirmó. “Las vacunas no causan autismo y, lamentablemente, ya no podemos confiar en la información sanitaria que proviene de nuestro gobierno”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que no facilitó una entrevista de Kennedy con The Associated Press esta semana, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.