Sean “Diddy” Combs dice estar “un poco nervioso” al comenzar juicio por tráfico sexual

El juez dio a los posibles jurados una breve descripción de los cargos de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado contra Combs, diciéndoles que él se había declarado no culpable y se presumía inocente.

Se esperaba que un número similar de jurados fuera interrogado el martes. No se espera que el jurado quede conformado antes del miércoles.

Durante todo el lunes, Combs, de 55 años, se sentó con sus abogados con un suéter sobre una camisa blanca y pantalones grises, lo cual el juez permitió en vez del uniforme de prisión. Ha estado detenido en una sombría cárcel federal en Brooklyn desde su arresto en septiembre pasado. Su cabello y barba estaban casi completamente grises porque no se permite usar tinte en la cárcel.

A diferencia de otros juicios recientes de celebridades, el caso judicial de Combs no se transmitirá en vivo porque las salas de los tribunales federales no permiten grabaciones electrónicas en su interior, lo que significa que los artistas de bocetos del tribunal sirven como los ojos del público en la sala.

Una jurado potencial dijo que había dado un “me gusta” a un video publicado en las redes sociales por un comediante que incluía referencias a grandes cantidades de aceite para bebés encontradas por la policía en una de las casas de Combs. No fue rechazada.

Combs y sus abogados dicen que es inocente y que cualquier sexo grupal fue consensuado. Dicen que no hubo esfuerzo por coaccionar a las personas para que hicieran cosas que no querían hacer, y que nada de lo que sucedió equivalía a un crimen organizado.

Los fiscales dicen que las mujeres fueron manipuladas para realizar actos sexuales impulsados por drogas con trabajadores sexuales masculinos que Combs llamaba “Freak Offs”. Para mantener a las mujeres sometidas, los fiscales dicen que Combs usó una mezcla de influencia y violencia: ofrecía impulsar sus carreras en el entretenimiento si hacían lo que él pedía, o las retiraba si no lo hacían.

Y cuando no conseguía lo que quería, la acusación dice que Combs y sus asociados recurrían a actos violentos, incluidos golpizas, secuestros e incendios provocados. Una vez incluso colgó a alguien de un balcón, señala la acusación.

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente, como lo hizo Cassie, cuyo nombre verdadero es Casandra Ventura.