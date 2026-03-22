Seis heridos tras derrumbarse el suelo de un salón en medio de una boda en New Hampshire

Seis personas fueron trasladadas a hospitales de la zona con heridas que no ponían en peligro su vida después de que se derrumbara un suelo en un lugar donde se celebraba una boda en Tamworth, New Hampshire, en torno a las 4:30 p.m. del sábado, según informó un portavoz de la Oficina del Jefe de Bomberos del estado.

El derrumbe se produjo mientras se celebraba una boda en la que participaban unas 140 personas, según un comunicado conjunto del Departamento de Bomberos y Rescate de Tamworth y la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado. La oficina confirmó que no había víctimas mortales y dijo a última hora del sábado que cuatro de las personas tratadas en el hospital ya habían sido dadas de alta.

Una llamada telefónica al lugar de celebración, el Preserve at Chocorua, no obtuvo respuesta. Tamworth, ciudad de unos 2,800 habitantes, está a unas 115 millas al norte de Concord (New Hampshire), cerca de la frontera occidental de Maine. Las llamadas telefónicas al MaineHealth Memorial Hospital no obtuvieron respuesta el sábado por la noche.

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La Oficina del Jefe de Bomberos declaró que, mientras más de 100 personas se reunían en un edificio llamado “Sap House”, el suelo se hundió, dejando una abertura de 20 pies por 20 pies, y enviando a unas 70 personas al sótano. Varias personas quedaron atrapadas por las vigas caídas y por la maquinaria agrícola almacenada en el piso inferior.

Un portavoz de la oficina dijo en un comunicado a última hora del sábado que, antes de que llegaran los primeros intervinientes, otros huéspedes y miembros del personal ayudaron a algunas de las personas que se habían caído a salir del sótano con la ayuda de escaleras, y estaban prestando primeros auxilios a personas con heridas leves. No estaba claro cuántas personas fueron atendidas en el lugar de los hechos, y los investigadores aún están determinando el alcance de las lesiones.

Una foto de la Oficina del Jefe de Bomberos muestra una lámpara colgante y un banderín blanco decorando el techo por encima de las tablas del suelo abombadas, así como bancos apilados que se habían utilizado como asientos para la boda antes del derrumbe.

La Oficina del Jefe de Bomberos está investigando el derrumbe junto con el Departamento de Bomberos y Rescate de Tamworth, dijo un portavoz el sábado. Los investigadores creen que el edificio “estaba por encima de su capacidad” antes del colapso del piso, dijo un portavoz en un comunicado.

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