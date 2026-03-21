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Juez federal en Nueva York niega asilo a Liam Conejo y su familia: ¿serán deportados?

La información fue divulgada mediante un comunicado del distrito escolar de Columbia Heights, en Mineápolis

21 de marzo de 2026 - 3:52 PM

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Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas. (Ali Daniels)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un juez federal de inmigración en Nueva York negó el asilo en Estados Unidos a la familia de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que captó la atención nacional tras ser detenido junto a su padre el pasado enero en Minnesota y trasladado a un centro de inmigración en Texas, donde estuvieron casi dos semanas.

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La información fue dada a conocer en un comunicado del distrito escolar de la comunidad de Columbia Heights en la ciudad de Mineápolis, donde el niño vive y asiste a la escuela. La nota considera “desgarradora” la decisión, que ha puesto a la familia ecuatoriana en riesgo de ser deportada.

Agrega que la detención de Liam y su padre en enero arrojó luz sobre el daño causado por el operativo realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, durante la cual muchos niños y familias fueron detenidos.

La imagen del pequeño Liam con su gorro azul de invierno de conejo y una mochila de Spider-Man, acompañado por un agente de ICE enmascarado frente a la puerta de su casa, tras ser detenido el pasado 20 de enero cuando regresaba de la escuela junto a su padre Adrián, circuló por todos los medios, generando repudio y preocupación por los menores detenidos por las autoridades migratorias.

Generó además gran indignación que el agente utilizara al niño para que su madre, Erika Ramos, embarazada, abriera la puerta. Al momento de la detención, la familia -padre, madre, Liam y un hermano de 13 años- ya tenía pendiente ante la corte de inmigración una solicitud de asilo.

Liam, que enfermó en el centro de detención familiar, y su padre, fueron puestos en libertad el 31 de enero tras pasar por el centro de detención Dilley (Texas), pero el Departamento de Seguridad Nacional continuó con el proceso de deportación y el tribunal falló a favor de la agencia federal, sin dar oportunidad a la familia Conejo a una audiencia.

La decisión del juez fue confirmada por Paschal Nwokocha, uno de los abogados de la familia, quien indicó además que presentaron una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Mientras se procesa pueden permanecer en Estados Unidos, pero desconocen cuánto tiempo tomará.

“El problema radica en que no han tenido la oportunidad de contar su historia ante un juez de inmigración. El juez desestimó el caso sin que pudieran presentar sus argumentos”, lamentó.

“Considerando todo lo que esta familia ha sufrido, el trauma y la reacción pública, es increíble que el gobierno siga traumatizándolos”, afirmó el abogado, cuyo bufete Nwokocha & Operana en Mineápolis representa a la familia.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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