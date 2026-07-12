Senador demócrata exige respuestas al Kennedy Center tras denuncias de obras defectuosas

Un senador demócrata afirmó este sábado que varios denunciantes han detallado una serie de problemas derivados de una reconstrucción apresurada o inadecuada del Kennedy Center, lo que añade una nueva capa a las tribulaciones del complejo artístico, mientras el presidente Donald Trump intentaba hacerse con el control de la institución y de su nombre.

Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, señaló el sábado en un comunicado que había recibido una denuncia de un informante a través del Government Accountability Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los denunciantes, en la que se alega que “el Centro aceleró una serie de reformas impulsadas por los caprichos estéticos del presidente y su deseo de protagonizar una serie de eventos televisados en diciembre”.

“La sumisión del Centro a los deseos del presidente y sus prácticas de contratación barata y apresurada han dado como resultado columnas de acero que se oxidan bajo la pintura recién aplicada, un estanque reflectante que quizá tenga que ser retirado y reconstruido, y un suelo de baño completamente nuevo que fue arrancado porque el color de las baldosas resultaba ofensivo”, continuó Whitehouse. “Esto es un despilfarro, y trata un monumento nacional al presidente Kennedy como si fuera un proyecto privado de remodelación”.

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Hasta el momento, el Kennedy Center no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Trump asumió el control del centro de arte y cultura, que lleva el nombre del expresidente John F. Kennedy, al inicio de su segundo mandato. El republicano destituyó a la anterior dirección del centro y la sustituyó por una Junta de Patronos que lo nombró presidente y añadió su nombre al edificio.

ARCHIVO - Manifestantes, entre ellos Nadine Siler, de Waldorf (Maryland), ataviada con un disfraz de rana rosa, sostienen pancartas en un punto de protesta designado frente al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, un día después de que una junta nombrada por Trump votara a favor de añadir el nombre del presidente Donald Trump al Centro Kennedy, el 20 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo) (Julia Demaree Nikhinson)

Los demócratas presentaron una demanda para retirarlo y un juez federal dictaminó que el nombre de Trump debía eliminarse del recinto, que se vio sacudido por boicots de artistas durante ese periodo de agitación. El presidente intentó cerrar el centro durante dos años, pero el tribunal le ordenó mantenerlo abierto porque solo el Congreso podía cambiar su nombre.

Whitehouse hizo pública una carta que escribió al director ejecutivo del centro, Matt Floca, en la que exige respuestas a más tardar el 23 de julio. Señaló que el informe del denunciante incluía “testimonios de primera mano de varios exdirectores de proyectos del centro, respaldados por documentos y fotografías de la época”. También adjuntó un apéndice de 83 páginas repleto de documentos internos del centro, correos electrónicos y fotos de una obra aparentemente defectuosa.