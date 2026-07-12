Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de julio de 2026
82°Bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Senador demócrata exige respuestas al Kennedy Center tras denuncias de obras defectuosas

Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, señaló el sábado en un comunicado que había recibido una denuncia de un informante

12 de julio de 2026 - 9:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se alega que el centro aceleró una serie de reformas impulsadas por los caprichos estéticos del presidente y su deseo de protagonizar una serie de eventos televisados en diciembre. (Cliff Owen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un senador demócrata afirmó este sábado que varios denunciantes han detallado una serie de problemas derivados de una reconstrucción apresurada o inadecuada del Kennedy Center, lo que añade una nueva capa a las tribulaciones del complejo artístico, mientras el presidente Donald Trump intentaba hacerse con el control de la institución y de su nombre.

RELACIONADAS

Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, señaló el sábado en un comunicado que había recibido una denuncia de un informante a través del Government Accountability Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los denunciantes, en la que se alega que “el Centro aceleró una serie de reformas impulsadas por los caprichos estéticos del presidente y su deseo de protagonizar una serie de eventos televisados en diciembre”.

“La sumisión del Centro a los deseos del presidente y sus prácticas de contratación barata y apresurada han dado como resultado columnas de acero que se oxidan bajo la pintura recién aplicada, un estanque reflectante que quizá tenga que ser retirado y reconstruido, y un suelo de baño completamente nuevo que fue arrancado porque el color de las baldosas resultaba ofensivo”, continuó Whitehouse. “Esto es un despilfarro, y trata un monumento nacional al presidente Kennedy como si fuera un proyecto privado de remodelación”.

Hasta el momento, el Kennedy Center no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Trump asumió el control del centro de arte y cultura, que lleva el nombre del expresidente John F. Kennedy, al inicio de su segundo mandato. El republicano destituyó a la anterior dirección del centro y la sustituyó por una Junta de Patronos que lo nombró presidente y añadió su nombre al edificio.

ARCHIVO - Manifestantes, entre ellos Nadine Siler, de Waldorf (Maryland), ataviada con un disfraz de rana rosa, sostienen pancartas en un punto de protesta designado frente al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, un día después de que una junta nombrada por Trump votara a favor de añadir el nombre del presidente Donald Trump al Centro Kennedy, el 20 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
ARCHIVO - Manifestantes, entre ellos Nadine Siler, de Waldorf (Maryland), ataviada con un disfraz de rana rosa, sostienen pancartas en un punto de protesta designado frente al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, un día después de que una junta nombrada por Trump votara a favor de añadir el nombre del presidente Donald Trump al Centro Kennedy, el 20 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo) (Julia Demaree Nikhinson)

Los demócratas presentaron una demanda para retirarlo y un juez federal dictaminó que el nombre de Trump debía eliminarse del recinto, que se vio sacudido por boicots de artistas durante ese periodo de agitación. El presidente intentó cerrar el centro durante dos años, pero el tribunal le ordenó mantenerlo abierto porque solo el Congreso podía cambiar su nombre.

Whitehouse hizo pública una carta que escribió al director ejecutivo del centro, Matt Floca, en la que exige respuestas a más tardar el 23 de julio. Señaló que el informe del denunciante incluía “testimonios de primera mano de varios exdirectores de proyectos del centro, respaldados por documentos y fotografías de la época”. También adjuntó un apéndice de 83 páginas repleto de documentos internos del centro, correos electrónicos y fotos de una obra aparentemente defectuosa.

Entre las acusaciones figura la de que el centro aceleró las obras antes de que fueran autorizadas por el Congreso porque quería que estuvieran terminadas para que Trump aceptara el nuevo Premio Nobel de la Paz de la FIFA que la federación de fútbol le concedió. Al hacerlo, sostiene la carta, el centro no siguió las directrices de contratación exigidas y malgastó dinero al sustituir un baño porque al presidente no le gustaba el color, además de firmar contratos sin licitación. Whitehouse afirmó que un contrato de $8 millones para sustituir el suelo de la sala de conciertos se adjudicó a una empresa sin experiencia en ese tipo de recintos.

Tags
Breaking NewsCongreso de Estados UnidosPartido DemócrataDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: