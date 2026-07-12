Trinidad y Tobago abre sus puertas a centros de datos suscitando temores por impacto medioambiental

Puerto España— Trinidad y Tobago ha firmado acuerdos que allanan el camino para que empresas estadounidenses comiencen los trabajos preliminares para instalar grandes centros de datos en este país caribeño, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el posible consumo de energía y el impacto medioambiental.

Los memorandos de entendimiento con Hummingbird AI Holdings, con sede en Florida, y Ernst and Young LLP, con sede en Nueva York, se firmaron el viernes, según un comunicado de la oficina de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Se trata de los primeros acuerdos de este tipo con un país del Caribe.

El acuerdo con Ernst and Young LLP establecerá el marco de colaboración para desarrollar centros de datos a gran escala, y la empresa tiene previsto “asociarse con terceros para el desarrollo” de un centro de datos de 300 megavatios, según se indica en el comunicado.

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El acuerdo con Hummingbird AI Holdings establece el marco para la “cooperación preliminar, la diligencia debida y la coordinación” de un proyecto de instalación de infraestructura de IA y un centro de datos de 150 MW.

Los centros de datos se describen con una cifra en megavatios para indicar su capacidad de potencia eléctrica cuando funcionan a plena carga. El centro de 300 MW tiene una capacidad de 300 millones de vatios de electricidad.

Los acuerdos suscitaron preguntas en Internet sobre el impacto medioambiental de los centros.

El Centro de Datos Douglas County Google en Lithia Springs, Georgia, el 6 de marzo del 2026. (AP foto/Mike Stewart) (Mike Stewart)

El reconocido activista social, el doctor Wayne Kublalsingh, declaró a The Associated Press que le preocupaba el consumo energético de los centros de datos previstos.

“El Gobierno intenta presentar algo que parece desarrollo, pero que no lo es”, afirmó.

Durante mucho tiempo, Trinidad y Tobago ha tenido que hacer frente a una escasez crónica de agua y a un suministro intermitente, lo que suscita la preocupación de que los grandes centros de datos, que requieren grandes cantidades de agua, puedan ejercer una presión adicional sobre un sistema que ya está sobrecargado.

La mayor parte de este país, formado por dos islas, funciona con horarios de suministro de agua establecidos por la empresa estatal de servicios públicos. La mayoría de los hogares dispone de depósitos de agua, ya que el suministro por los grifos puede producirse tan solo una vez a la semana. En algunos casos, varias comunidades han pasado semanas sin que la empresa estatal les haya suministrado agua.

Los centros de datos podrían representar casi el 3% del consumo mundial de electricidad previsto para 2030, con 935 billones de vatios-hora, según un informe reciente de la Universidad de las Naciones Unidas. La huella medioambiental de estos centros ya rivaliza con la de algunos de los países más grandes del mundo, según el informe.

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El suministro eléctrico en Trinidad y Tobago ha mejorado con el paso de los años. Aunque todavía se producen cortes de electricidad ocasionales en distintas partes del país, son poco frecuentes.

Centro de datos de IA Stargate en Abilene, Texas, listo en 2025. (Matt OBrien)

El Gobierno de Trinidad y Tobago firmó un tercer acuerdo con otra empresa estadounidense, Pinnacle Steel and Vanadium Corporation, que adquirió recientemente una planta local de hierro y acero. Funcionarios del Gobierno señalaron que el acuerdo permite continuar las conversaciones para volver a poner en marcha la planta.

El Gobierno señaló que se espera que las tres iniciativas, en conjunto, generen más de 5,000 puestos de trabajo.

La primera ministra ha sido una firme defensora del Gobierno de Trump. Su oficina ha declarado que el Gobierno de Estados Unidos ha desempeñado un papel de mediador entre las partes implicadas en los acuerdos.