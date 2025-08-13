Opinión
13 de agosto de 2025
¿Sobriedad en auge? Estados Unidos registra su menor consumo de alcohol en 90 años

Cayó hasta el 54% y la disminución ha sido mayor en mujeres que en hombres

13 de agosto de 2025 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La reducción se puede relacionar con el aumento de una mayor conciencia sobre los perjuicios de tomar alcohol. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El consumo de alcohol en Estados Unidos cayó hasta el 54 % de los adultos, el dato más bajo en casi 90 años, según un estudio de la encuestadora Gallup publicado este miércoles, que destaca también un repunte en la preocupación por la salud.

RELACIONADAS

En 2024, el 58 % dijo consumir bebidas alcohólicas como licores, vino o cerveza, y en 2023 fue el 62 %.

El dato de adultos que consumen alcohol es el más bajo registrado por la encuestadora desde que empezó a preguntar a los estadounidenses por esta cuestión en 1939.

No es la primera vez que el dato baja de los sesenta puntos. En 1958 (55 %), 1989 (56 %) y 1996 (58 %) también lo hizo, pero no tan bajo como esta vez.

Las disminución ha sido mayor entre las mujeres (11 puntos menos) que entre los hombres (5 menos), al igual que en los adultos blancos que en el resto.

El estudio refleja que la reducción de alcohol en los votantes republicanos es de 20 puntos, mientras que en los demócratas es de solo tres puntos.

El consumo de alcohol bajó 14 puntos entre las personas que ingresan menos de $40,000 al año; cuatro puntos entre los que ganan de $40,000 a $99,999; y 13 puntos en los que ingresan más de $100,000 dólares.

Según los investigadores, no parece que esta reducción se deba a un mayor consumo de otras drogas, como la marihuana - legal en casi la mitad del país -, porque este se ha mantenido más o menos estable en los últimos cuatro años.

En cambio, sí que se puede relacionar con el aumento de una mayor conciencia sobre los perjuicios de tomar alcohol.

También por primera vez desde que Gallup hace esta encuesta, una mayoría de estadounidenses (el 53 %) cree que beber con moderación (el consumo de una o dos copas al día) es dañino para la salud.

Hace un año el dato era del 45 %. Entre 2001 y 2011 el porcentaje se situaba al rededor del 25 %.

Los más jóvenes beben menos y son más propensos a creer que estas bebidas son malas.

Además, los que dicen beber, lo hacen menos (2.8 copas por semana). El promedio de copas semanales queda lejos del récord de 2003 con 5.1 a la semana. 

Tags
Breaking NewsalcoholismoEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
