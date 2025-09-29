Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
80°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sospechoso en el caso del asesinato de Charlie Kirk enfrenta audiencia judicial

Tyler Robinson, de 22 años, está acusado de asesinato agravado y los fiscales planean solicitar la pena de muerte

29 de septiembre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kathryn Nester, la abogada principal designada para representar a Robinson, declinó hacer comentarios sobre el caso antes de la audiencia del lunes.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Provo - El hombre de 22 años acusado de asesinar a Charlie Kirk tendrá una audiencia judicial el lunes, donde él y su recién nombrado asesor legal decidirán si quieren una audiencia preliminar donde el juez determinará si hay pruebas suficientes en su contra para seguir adelante con un juicio.

RELACIONADAS

Los fiscales han acusado a Tyler Robinson de asesinato agravado y planean solicitar la pena de muerte.

El sistema judicial del estado de Utah ofrece a las personas acusadas de delitos la opción de renunciar a su derecho legal a una audiencia preliminar y, en cambio, programar una lectura de cargos donde puedan presentar una declaración.

Kathryn Nester, la abogada principal designada para representar a Robinson, declinó hacer comentarios sobre el caso antes de la audiencia del lunes. Los fiscales de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah no respondieron a los mensajes de correo electrónico y telefónicos en busca de comentarios.

La audiencia en Provo está abierta al público, a pocos kilómetros del campus de la Universidad Utah Valley en Orem, donde muchos estudiantes todavía están procesando el trauma del tiroteo del 10 de septiembre y la búsqueda del sospechoso que duró un día y medio.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

Las autoridades arrestaron a Robinson cuando se presentó con sus padres en la oficina del sheriff de su ciudad natal en el suroeste de Utah, a más de tres horas en automóvil del lugar del tiroteo, para entregarse. Desde entonces, los fiscales han revelado mensajes de texto incriminatorios y evidencia de ADN que, según dicen, conectan a Robinson con el asesinato.

Una nota que Robinson había dejado a su pareja romántica antes del tiroteo decía que tenía la oportunidad de matar a una de las principales voces conservadoras del país, “y voy a aprovecharla”, dijo a los periodistas el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, antes de la primera audiencia. Gray también dijo que Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk a su pareja: “Ya tuve suficiente de su odio”.

El asesinato de Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump que trabajó para dirigir a los votantes jóvenes hacia el conservadurismo, ha galvanizado a los republicanos que han prometido continuar con la misión de Kirk de llevar la política estadounidense más hacia la derecha.

Trump ha declarado a Kirk un “mártir” por la libertad y ha amenazado con tomar medidas enérgicas contra lo que llamó la “izquierda radical”.

Trabajadores de todo el país han sido castigados o despedidos por hablar sobre Kirk después de su muerte, incluidos maestros, empleados públicos y privados y personalidades de los medios, sobre todo Jimmy Kimmel, cuyo programa nocturno fue suspendido y luego rápidamente restablecido por ABC.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

La organización política de Kirk, Turning Point USA, con sede en Arizona, incorporó a jóvenes cristianos evangélicos a la política a través de su podcast, redes sociales y eventos en el campus. Muchos republicanos prominentes están reemplazando en los próximos eventos en el campus a los que Kirk debía asistir, incluido el gobernador de Utah, Spencer Cox, y el senador Mike Lee en la Universidad Estatal de Utah el martes.

Tags
Charlie KirkTyler Robinson UtahAsesinatosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: