Sospechoso en el caso del asesinato de Charlie Kirk enfrenta audiencia judicial

Provo - El hombre de 22 años acusado de asesinar a Charlie Kirk tendrá una audiencia judicial el lunes, donde él y su recién nombrado asesor legal decidirán si quieren una audiencia preliminar donde el juez determinará si hay pruebas suficientes en su contra para seguir adelante con un juicio.

Los fiscales han acusado a Tyler Robinson de asesinato agravado y planean solicitar la pena de muerte.

El sistema judicial del estado de Utah ofrece a las personas acusadas de delitos la opción de renunciar a su derecho legal a una audiencia preliminar y, en cambio, programar una lectura de cargos donde puedan presentar una declaración.

Kathryn Nester, la abogada principal designada para representar a Robinson, declinó hacer comentarios sobre el caso antes de la audiencia del lunes. Los fiscales de la Oficina del Fiscal del Condado de Utah no respondieron a los mensajes de correo electrónico y telefónicos en busca de comentarios.

La audiencia en Provo está abierta al público, a pocos kilómetros del campus de la Universidad Utah Valley en Orem, donde muchos estudiantes todavía están procesando el trauma del tiroteo del 10 de septiembre y la búsqueda del sospechoso que duró un día y medio.

Las autoridades arrestaron a Robinson cuando se presentó con sus padres en la oficina del sheriff de su ciudad natal en el suroeste de Utah, a más de tres horas en automóvil del lugar del tiroteo, para entregarse. Desde entonces, los fiscales han revelado mensajes de texto incriminatorios y evidencia de ADN que, según dicen, conectan a Robinson con el asesinato.

Una nota que Robinson había dejado a su pareja romántica antes del tiroteo decía que tenía la oportunidad de matar a una de las principales voces conservadoras del país, “y voy a aprovecharla”, dijo a los periodistas el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, antes de la primera audiencia. Gray también dijo que Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk a su pareja: “Ya tuve suficiente de su odio”.

El asesinato de Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump que trabajó para dirigir a los votantes jóvenes hacia el conservadurismo, ha galvanizado a los republicanos que han prometido continuar con la misión de Kirk de llevar la política estadounidense más hacia la derecha.

Trump ha declarado a Kirk un “mártir” por la libertad y ha amenazado con tomar medidas enérgicas contra lo que llamó la “izquierda radical”.

Trabajadores de todo el país han sido castigados o despedidos por hablar sobre Kirk después de su muerte, incluidos maestros, empleados públicos y privados y personalidades de los medios, sobre todo Jimmy Kimmel, cuyo programa nocturno fue suspendido y luego rápidamente restablecido por ABC.

