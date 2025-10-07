Subastarán pinturas de Bob Ross para apoyar estaciones de televisión pública tras recortes de fondos federales

Treinta pinturas creadas por Bob Ross, el hombre de cabello abundante y voz suave, pronto serán subastadas para sufragar los costos de programación de las pequeñas estaciones de televisión pública rurales que sufren recortes en los fondos federales.

Ross, un incondicional de la televisión pública en los años 80 y 90, ‘dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos’, dijo Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc. ‘Esta subasta asegura que su legado continúe apoyando el mismo medio que trajo su alegría y creatividad a los hogares estadounidenses durante décadas’.

Bonhams en Los Ángeles subastará tres de las pinturas de Ross el 11 de noviembre. Le seguirán otras subastas en Londres, Nueva York, Boston y en línea. Todas las ganancias se destinarán a las estaciones que utilizan contenido del distribuidor American Public Television.

La idea es ayudar a las estaciones necesitadas con las tarifas de licencia que les permiten mostrar programas populares que incluyen ‘The Best of Joy of Painting’, basado en el programa de Ross, ‘America’s Test Kitchen’, ‘Julia Child’s French Chef Classics’ y ‘This Old House’.

Como deseaba el presidente Donald Trump, el Congreso ha eliminado $1,100 millones asignados a la radiodifusión pública, dejando a unas 330 estaciones de PBS y 246 de NPR para encontrar fuentes de financiación alternativas. Muchos lanzaron campañas de financiación de emergencia. Algunos se han visto obligados a despedir personal y hacer recortes en la programación.

El querido Ross murió en 1995 de complicaciones de cáncer después de 11 años en producción con ‘The Joy of Painting’. Su programa de instrucciones se mostró en estaciones de todo Estados Unidos y de todo el mundo. El exsargento de instrucción de la Fuerza Aérea, conocido por su comportamiento tranquilo y sus palabras alentadoras, disfrutó de un resurgimiento de su popularidad durante los cierres de la pandemia de COVID-19.

Ross hablaba a menudo mientras trabajaba en el aire sobre pintar pequeñas nubes y árboles felices, y no cometer errores, solo ‘accidentes felices’.

Las treinta pinturas que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes que representan serenas vistas de montañas y escenas de lagos, su estética característica. Creó la mayoría de los 30 en el aire, cada uno en menos de 30 minutos, que era la duración de un solo episodio.