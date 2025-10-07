Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
87°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Subastarán pinturas de Bob Ross para apoyar estaciones de televisión pública tras recortes de fondos federales

Se trata de 30 obras del recordado artista, que murió en 1995 tras complicaciones por cáncer

7 de octubre de 2025 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El reconocido artista murió en 1995. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Treinta pinturas creadas por Bob Ross, el hombre de cabello abundante y voz suave, pronto serán subastadas para sufragar los costos de programación de las pequeñas estaciones de televisión pública rurales que sufren recortes en los fondos federales.

RELACIONADAS

Ross, un incondicional de la televisión pública en los años 80 y 90, ‘dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos’, dijo Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc. ‘Esta subasta asegura que su legado continúe apoyando el mismo medio que trajo su alegría y creatividad a los hogares estadounidenses durante décadas’.

Bonhams en Los Ángeles subastará tres de las pinturas de Ross el 11 de noviembre. Le seguirán otras subastas en Londres, Nueva York, Boston y en línea. Todas las ganancias se destinarán a las estaciones que utilizan contenido del distribuidor American Public Television.

La idea es ayudar a las estaciones necesitadas con las tarifas de licencia que les permiten mostrar programas populares que incluyen ‘The Best of Joy of Painting’, basado en el programa de Ross, ‘America’s Test Kitchen’, ‘Julia Child’s French Chef Classics’ y ‘This Old House’.

Como deseaba el presidente Donald Trump, el Congreso ha eliminado $1,100 millones asignados a la radiodifusión pública, dejando a unas 330 estaciones de PBS y 246 de NPR para encontrar fuentes de financiación alternativas. Muchos lanzaron campañas de financiación de emergencia. Algunos se han visto obligados a despedir personal y hacer recortes en la programación.

El querido Ross murió en 1995 de complicaciones de cáncer después de 11 años en producción con ‘The Joy of Painting’. Su programa de instrucciones se mostró en estaciones de todo Estados Unidos y de todo el mundo. El exsargento de instrucción de la Fuerza Aérea, conocido por su comportamiento tranquilo y sus palabras alentadoras, disfrutó de un resurgimiento de su popularidad durante los cierres de la pandemia de COVID-19.

Ross hablaba a menudo mientras trabajaba en el aire sobre pintar pequeñas nubes y árboles felices, y no cometer errores, solo ‘accidentes felices’.

Las treinta pinturas que se subastarán abarcan la carrera de Ross e incluyen paisajes que representan serenas vistas de montañas y escenas de lagos, su estética característica. Creó la mayoría de los 30 en el aire, cada uno en menos de 30 minutos, que era la duración de un solo episodio.

Bonhams vendió dos escenas tempranas de montaña y lago de la década de 1990 de Ross en agosto por $114,800 y $95,750. Las subastas de las 30 pinturas que pronto se venderán tienen un valor total estimado de $850,000 a $1.4 millones, dijo Bonhams.

Tags
Breaking NewstelevisiónDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: