“Tenemos un asesino suelto”: autoridades dicen que liberarán a la persona detenida tras el tiroteo en la Universidad de Brown

Providence - Una persona de interés detenida tras un tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos será liberada después de que las autoridades determinaran que no había base para mantener a la persona retenida, dijeron funcionarios el domingo por la noche.

La revelación, hecha en una conferencia de prensa convocada apresuradamente a última hora de la noche, supone un revés dramático en una investigación sobre los asesinatos que desató horas de caos en el campus de la Ivy League y deshace el progreso que las autoridades pensaron que habían logrado más temprano en el día cuando detuvieron a un hombre en un hotel de Rhode Island en relación con el ataque.

No hay sospechoso en el tiroteo mortal

La liberación de la única persona de interés deja a las fuerzas del orden sin ningún sospechoso conocido, mientras las autoridades prometen redoblar esfuerzos en la investigación buscando vídeos de cámaras de seguridad que puedan ayudar a identificar al asesino.

“Tenemos un asesino suelto”, dijo el fiscal general Peter Neronha, mientras que el alcalde de Providence, Brett Smiley, reconoció que “la noticia probablemente cause nueva angustia en nuestra comunidad”.

A pesar de una mayor presencia policial en Brown, las autoridades no recomendaron otra orden de mantenerse a cubierto como la que siguió al tiroteo del sábado por la tarde, cuando cientos de agentes buscaron al tirador y pidieron a estudiantes y personal que se refugiaran. El confinamiento, que se extendió hasta la noche, se levantó temprano el domingo, pero las autoridades aún no habían divulgado información sobre un posible motivo.

El domingo por la mañana, las autoridades detuvieron a una persona de interés en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros (20 millas) de Providence. Dos personas familiarizadas con el asunto identificaron a ese individuo como un hombre de 24 años de Wisconsin, aunque las autoridades nunca divulgaron el nombre del individuo.

“He estado en esto el tiempo suficiente para saber que a veces te diriges en una dirección y luego tienes que reagruparte e ir en otra, y eso es exactamente lo que ha sucedido en las últimas 24 horas más o menos”, dijo Neronha.

Dijo que “ciertamente había algún grado de evidencia que apuntaba al individuo” que había sido detenido, pero “esa evidencia debía ser corroborada y confirmada. Y en las últimas 24 horas, hasta hace muy, muy poco, esa evidencia ahora apunta en una dirección diferente” .

El tiroteo ocurrió en una época atareada

El tiroteo ocurrió durante uno de los momentos más ocupados del calendario académico, mientras se llevaban a cabo los exámenes finales. Brown canceló todas las clases, exámenes, trabajos y proyectos restantes para el semestre y dijo a los estudiantes que eran libres de irse, subrayando la magnitud de la interrupción y la gravedad del ataque.

Mientras la policía peinaba el área en busca del tirador, muchos estudiantes permanecían atrincherados en las aulas mientras otros se escondían detrás de muebles y estanterías. En un video se puede ver a estudiantes en una biblioteca que hacen gestos cada que escuchan detonaciones poco antes de que la policía ingrese para despejar el edificio.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, se emocionó al describir sus conversaciones con estudiantes tanto en el campus como en el hospital.

“Son increíbles y se están apoyando mutuamente”, indicó en una conferencia de prensa. “Hay mucho agradecimiento”.

El tirador abrió fuego dentro de un aula en el edificio de ingeniería de la universidad, disparando más de 40 rondas de una pistola de 9 mm, dijo un funcionario de la ley a The Associated Press. Dos pistolas fueron recuperadas cuando la persona de interés fue llevada y las autoridades también encontraron dos cargadores de 30 balas llenas, dijo el funcionario que no estaba autorizado a discutir públicamente la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato. Una de las armas de fuego estaba equipada con una mira láser que proyecta un punto para apuntar, dijo el funcionario.

Hasta la mañana del domingo, un estudiante había sido dado de alta del hospital, indicó Paxson. Otros siete estaban en estado crítico pero estable y uno estaba en estado crítico.

Durham Academy, una escuela privada de K-12 en Durham, Carolina del Norte, confirmó que una recién graduada, Kendall Turner, resultó gravemente herida. La escuela indicó que sus padres estaban con ella.

“Nuestra comunidad escolar está apoyando a Kendall, sus compañeros de clase y sus seres queridos, y continuaremos ofreciendo nuestro apoyo total en los próximos días”, sostuvo la escuela.

La comunidad se une para recordar a las víctimas

Líderes de la ciudad, residentes y otros se reunieron la noche del domingo en un parque para honrar a las víctimas. En un principio, el evento estaba programado como un encendido de árbol de Navidad y menorá de Janucá.

“Para aquellos que conocen al menos un poco de la historia de Janucá, está bastante claro que si podemos unirnos como comunidad para brillar un poco de luz esta noche, no hay nada mejor que podamos hacer”, dijo el alcalde Brett Smiley en conferencia de prensa.

Smiley señaló que visitó a algunos de los estudiantes heridos y se sintió inspirado por su valentía, esperanza y gratitud. Uno le dijo que los simulacros de tiroteo activo realizados en la escuela secundaria resultaron útiles.

“La resiliencia que estos supervivientes mostraron y compartieron conmigo es, francamente, bastante abrumadora”, sostuvo.

Se estaban realizando exámenes cuando inició el tiroteo

Los investigadores no estaban seguros de cómo el tirador ingresó al aula en el primer piso del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Física. El edificio incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas, según el sitio web de la universidad.

Se estaban celebrando los exámenes de diseño de ingeniería. Las puertas exteriores del edificio estaban desbloqueadas, pero las salas utilizadas para los exámenes finales requerían acceso con tarjeta, declaró Smiley.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo trabajando en un proyecto final cuando oyó fuertes estallidos procedentes del lado este. Al darse cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y se dirigió a un edificio cercano donde se refugió durante varias horas.

El video de vigilancia publicado por la policía muestra al sospechoso, vestido de negro, caminando tranquilamente y alejándose de la escena.

Exconcursante de “Survivor” acababa de salir del edificio

Eva Erickson, candidata a doctorado y que fue subcampeona a principios de este año en el concurso de CBS “Survivor”, relató que salió de su laboratorio en el edificio de ingeniería 15 minutos antes de que sonaran los disparos.

La estudiante de ingeniería y ciencias térmicas compartió momentos sinceros en “Survivor” como la primera concursante abiertamente autista del programa. Estaba confinada en el gimnasio del campus después del tiroteo y compartió en las redes sociales que el único otro miembro de su laboratorio que estaba presente fue evacuado de manera segura.

Alex Bruce, estudiante de último año de bioquímica en Brown, estaba trabajando en un proyecto de investigación final en su residencia, justo al otro lado de la calle del edificio, cuando oyó sirenas afuera.

“Estoy aquí temblando”, señaló mirando por la ventana mientras agentes armados rodeaban su residencia.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua de Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país con aproximadamente 7,300 estudiantes de pregrado y más de 3,000 estudiantes de posgrado.

