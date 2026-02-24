Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Texas moviliza agentes a la frontera con México ante “violencia de los carteles”

La frontera del estado abarca casi la mitad del límite internacional entre Estados Unidos y México

24 de febrero de 2026 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las fuerzas de seguridad instalan alambre de púas a lo largo de la frontera con Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Christian Chavez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin, Texas- El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este martes el despliegue de agentes de diferentes fuerzas del orden a la frontera con México ante la escalada de la violencia que atraviesa el país vecino tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

RELACIONADAS

“Desplegué a agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y Agentes especiales para asegurar la frontera contra la violencia de los carteles antes de que llegue a nuestras comunidades”, señaló hoy el gobernador republicano en su cuenta de la plataforma X.

La frontera de Texas abarca casi la mitad del límite internacional entre Estados Unidos y México, con una extensión de más de 2,000 kilómetros.

Sin embargo, la ola de violencia que azota México desde la muerte de El Mencho se concentra en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, que no comparte frontera con Estados Unidos.

La Casa Blanca confirmó hoy que, de momento, no se conocen víctimas estadounidenses y advirtió a los carteles sobre las “graves consecuencias” de herir a ciudadanos estadounidenses.

La portavoz Karoline Leavvitt indicó en una entrevista con Fox News que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” en la que El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.

El líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, era el narcotraficante más buscado en México. El operativo del Ejército mexicano se realizó en Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste).

En reacción a su muerte, criminales desataron una ola de violencia en casi un tercio de los estados de México, lo que causó la muerte de 25 militares, un vigilante y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según el recuento oficial.

Las acciones criminales incluyeron unos 85 bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.

Tags
Breaking NewsTexasCártel de drogasNarcotráficoFronteraMéxicoDepartamento de Seguridad de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: