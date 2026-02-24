Texas moviliza agentes a la frontera con México ante “violencia de los carteles”
La frontera del estado abarca casi la mitad del límite internacional entre Estados Unidos y México
24 de febrero de 2026 - 5:46 PM
24 de febrero de 2026 - 5:46 PM
Austin, Texas- El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este martes el despliegue de agentes de diferentes fuerzas del orden a la frontera con México ante la escalada de la violencia que atraviesa el país vecino tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
“Desplegué a agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y Agentes especiales para asegurar la frontera contra la violencia de los carteles antes de que llegue a nuestras comunidades”, señaló hoy el gobernador republicano en su cuenta de la plataforma X.
La frontera de Texas abarca casi la mitad del límite internacional entre Estados Unidos y México, con una extensión de más de 2,000 kilómetros.
Sin embargo, la ola de violencia que azota México desde la muerte de El Mencho se concentra en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, que no comparte frontera con Estados Unidos.
La Casa Blanca confirmó hoy que, de momento, no se conocen víctimas estadounidenses y advirtió a los carteles sobre las “graves consecuencias” de herir a ciudadanos estadounidenses.
I’ve deployed DPS Troopers, Texas Rangers, and Special Agents to secure the border from cartel violence before it reaches our communities.— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 24, 2026
The Texas Fusion Center & DPS Homeland Security Division are working with federal law enforcement and agencies to monitor suspicious…
La portavoz Karoline Leavvitt indicó en una entrevista con Fox News que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” en la que El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.
El líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, era el narcotraficante más buscado en México. El operativo del Ejército mexicano se realizó en Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste).
En reacción a su muerte, criminales desataron una ola de violencia en casi un tercio de los estados de México, lo que causó la muerte de 25 militares, un vigilante y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según el recuento oficial.
Las acciones criminales incluyeron unos 85 bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: