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Tiroteo sacude barrio a pasos de la Casa Blanca: un muerto, cuatro heridos y sospechoso se dispara

Agentes federales custodian el área, que permanece acordonada y cerrada al tránsito tras la balacera

12 de noviembre de 2026 - 10:10 AM

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Los tiroteos han tenido lugar en Logan Circle, a aproximadamente una milla al norte de la Casa Blanca. Por el momento no se conocen más detalles, ni siquiera los lugares exactos, según ha declarado el agente de policía Nathan Clarke.Agentes de las autoridades locales y federales respondieron a informes sobre el tiroteo activo.Días después, Trump cumplió su amenaza de pasar por encima de las autoridades locales e imponer el control federal directo sobre la ciudad. Para ello, desplegó a cientos de integrantes de la Guardia Nacional con el propósito de reducir la criminalidad. Ese despliegue continúa vigente.
1 / 13 | Tiroteo sacude barrio a pasos de la Casa Blanca: un muerto, cuatro heridos y sospechoso se dispara. Los tiroteos han tenido lugar en Logan Circle, a aproximadamente una milla al norte de la Casa Blanca. Por el momento no se conocen más detalles, ni siquiera los lugares exactos, según ha declarado el agente de policía Nathan Clarke. - Julia Demaree Nikhinson
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cinco personas fueron baleadas, una de ellas mortalmente, el jueves en un vecindario de moda de Washington D. C., a poca distancia de la Casa Blanca, informó la Policía, y el presunto pistolero posteriormente se suicidó mientras una multitud de agentes respondía al edificio de apartamentos donde estaba atrincherado.

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Una víctima murió en el tiroteo inicial, informó Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana.

El sospechoso, indicó Carroll, luego se disparó a sí mismo mientras estaba atrincherado dentro de un apartamento. Agregó que el hombre aparentemente tuvo una disputa con la asociación de propietarios del edificio.

La muerte del sospechoso fue confirmada por un funcionario policial, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación en curso sobre lo ocurrido y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los tiroteos se reportaron en Logan Circle, a unos 1,6 kilómetros (1 milla) al norte de la Casa Blanca. Gran parte de la cuadra de la calle 15 fue acordonada mientras la policía instaba a la gente a evitar el área, que incluye un centro de acondicionamiento físico VIDA, la Iglesia Episcopal St. Luke’s, residencias y un supermercado Whole Foods. Las escuelas fueron puestas en confinamiento.

Equipos SWAT y de otras unidades acudieron con sus armas desenfundadas en el techo de un edificio de apartamentos o en el suelo abajo.

Las autoridades creen que el sospechoso le disparó al menos a una persona dentro del gimnasio antes de salir y volver a disparar, según otro funcionario policial que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Los agentes creen que el sospechoso le disparó a otra persona en el ascensor de un estacionamiento y luego se atrincheró en el séptimo piso del edificio, dijo el funcionario.

El testigo James Spellman, que estaba en el gimnasio, relató que había unas 50 personas allí alrededor de las 8 de la mañana cuando comenzó el tiroteo.

“En cuestión de segundos un hombre cayó al suelo, y brotó un charco de sangre”, contó. “Un miembro del gimnasio corrió a ayudarlo. Murió al instante. Le habían disparado en el cuello”.

Spellman dijo que él y otros miembros del gimnasio salieron corriendo del sitio. Narró que escuchó alrededor de dos disparos en el gimnasio y unos cinco o seis afuera.

Otro testigo, Ryan Dubicki, dijo que estaba en su apartamento cuando “escuché como cinco estruendos”.

“Estaban distanciados así que pensé que eran obras de construcción”, relató. Poco tiempo después “había policías por todas partes”.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) avisó que envió agentes al lugar para ayudar. Y el FBI señaló que su oficina de campo en Washington ayudaba a la policía local con la investigación.

El vecindario ha visto violencia antes. A principios de agosto de 2025, un exmiembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump fue agredido a primera hora de un domingo por la mañana en el vecindario de Logan Circle por un grupo de adolescentes que intentaban robarle el auto a él y a una mujer, informaron las autoridades.

Días después, Trump cumplió su amenaza de eludir a las autoridades locales e impuso control federal directo sobre la ciudad, enviando a cientos de miembros de la Guardia Nacional para reducir el crimen. Ese despliegue continúa hoy.

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