Identifican cámaras de seguridad en pesquisa sobre hallazgo de animales muertos en Ponce

Investigadores de la Policía han identificado cámaras de seguridad como parte de la pesquisa para encontrar los responsables de abandonar múltiples animales muertos frente a una urbanización en Ponce.

El coronel Rolando Trinidad, comandante de área de la región policiaca de Ponce, indicó que analizarán si captaron vídeos que puedan arrojar pistas para identificar algún sospechoso.

“Vamos a solicitar unos ‘subpoenas’ (órdenes judiciales de registro) para unas cámaras que se identificaron, para tratar de extraer información”, explicó Trinidad.

También señaló que han entrevistado a varias personas, pero todavía no han obtenido algún indicio de alguna persona de interés.

Mientras, dijo que un veterinario que trabaja con el albergue de animales del Municipio de Ponce va a llevar a cabo una necropsia a algunos de los animales encontrados sin vida.

“Nuevamente, recabamos a la cooperación ciudadana. Esa es una carretera muy transitada. Si alguien tiene información, que se comunique al 787-343-2020”, afirmó Trinidad.

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El caso fue reportado en la tarde del martes pasado, en el kilómetro 24.6, de la carretera PR-132, frente a la entrada de la urbanización La Providencia en Ponce.