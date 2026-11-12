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Identifican cámaras de seguridad en pesquisa sobre hallazgo de animales muertos en Ponce

Los perros fueron encontrados abandonados en bolsas plásticas frente a una urbanización

12 de noviembre de 2026 - 11:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se ha identificado a la víctima del crimen ni las circunstancias en que ocurrió la agresión. (Archivo/GFR)
El caso fue reportado en la tarde del martes pasado, enel kilómetro 24.6, de la carretera PR-132, frente a la entrada de la urbanización La Providencia en Ponce.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Investigadores de la Policía han identificado cámaras de seguridad como parte de la pesquisa para encontrar los responsables de abandonar múltiples animales muertos frente a una urbanización en Ponce.

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El coronel Rolando Trinidad, comandante de área de la región policiaca de Ponce, indicó que analizarán si captaron vídeos que puedan arrojar pistas para identificar algún sospechoso.

“Vamos a solicitar unos ‘subpoenas’ (órdenes judiciales de registro) para unas cámaras que se identificaron, para tratar de extraer información”, explicó Trinidad.

También señaló que han entrevistado a varias personas, pero todavía no han obtenido algún indicio de alguna persona de interés.

Mientras, dijo que un veterinario que trabaja con el albergue de animales del Municipio de Ponce va a llevar a cabo una necropsia a algunos de los animales encontrados sin vida.

“Nuevamente, recabamos a la cooperación ciudadana. Esa es una carretera muy transitada. Si alguien tiene información, que se comunique al 787-343-2020”, afirmó Trinidad.

El caso fue reportado en la tarde del martes pasado, en el kilómetro 24.6, de la carretera PR-132, frente a la entrada de la urbanización La Providencia en Ponce.

La Uniformada informó que había al menos 27 bolsas plásticas con animales en estado de descomposición, mientras que el ayuntamiento indicó que se encontraron 12.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPonceMaltrato animal
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