Tormenta tropical Edouard toca tierra en Luisiana con fuertes vientos y lluvias
El sistema tocó tierra cerca de la comunidad pesquera de Johnson Bayou con vientos máximos sostenidos de hasta 60 millas por hora
1 de septiembre de 2026 - 4:05 PM
1 de septiembre de 2026 - 4:05 PM
La tormenta tropical Edouard tocó tierra este martes en la costa del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, con vientos de hasta 60 millas por hora, y se prevé que dejé fuertes lluvias, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).
Las imágenes por satélite indican que el centro de la tormenta tropical Edouard alcanzó la costa alrededor de las 2:20 p.m. hora local (19:20 GMT) cerca de la comunidad pesquera de Johnson Bayou, ubicada en la parroquia de Cameron, cerca de la frontera entre Luisiana y Texas.
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