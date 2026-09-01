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Víctor Ramos tilda de “inaceptable” la paralización de clínicas durante huelga en la UPR

El secretario de Salud exhortó a la matrícula del Sindicato de Trabajadores a ser consciente de las consecuencias de sus actos

1 de septiembre de 2026 - 4:23 PM

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La semana pasada, el Sindicato de Trabajadores de la UPR ratificó el voto de huelga que comenzó este martes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

En medio de la huelga decretada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el secretario de Salud, Víctor Ramos, calificó este martes como “inaceptable” que, como parte de las manifestaciones, se detengan las clínicas externas del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), ubicadas en Reparto Metropolitano.

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A esos efectos, hizo un llamamiento a los empleados en huelga a que sean conscientes de que, con sus acciones, pueden afectar a pacientes “vulnerables”.

“Es la segunda vez que, en este cuatrienio –algo que nunca había pasado en huelga–, paran la clínica de Reparto Metropolitano del RCM. La gente tarda cuatro, cinco, seis meses en tener esa cita. ¿Cómo parar la clínica de Reparto Metropolitano, que no queda físicamente en el recinto, abona al reclamo de los trabajadores? Afectando a gente que lleva esperando meses por sus citas”, sostuvo Ramos.

“Tuvieron que suspender, de nuevo, las citas de las clínicas de Reparto Metropolitano, las clínicas de psiquiatría y las clínicas de dental que se dan en el recinto. Pero, sobre todo, esas de Reparto Metropolitano, yo creo que es inaceptable que utilicen de chantaje a los pacientes para adelantar sus reclamos”, abundó, a preguntas de la prensa, durante la conferencia bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Los miles de empleados cobijados por el Sindicato decretaron una huelga, que comenzó hoy, en 10 de los 11 recintos de la UPR. Exigen que la administración universitaria firme y ponga en vigor el contrato de plan médico que la matrícula seleccionó.

Entretanto, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, dijo que no hay intervención del gobierno central en esta controversia. “Para eso la UPR tiene una Junta de Gobierno. Fortaleza no ha intervenido en esas manifestaciones”, expresó.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició en la madrugada de este martes una huelga, ante un tranque con la administración universitaria por el plan médico de los empleados que representa.El presidente de la unión, David Muñoz, indicó que las manifestaciones se llevan a cabo de maneras distintas en cada uno de los 10 recintos en los cuales tienen presencia.El Sindicato –que representa a 850 trabajadores– además reclaman nombramientos permanentes a todos los trabajadores unionados que hayan completado más de dos años de servicio y que se ponga en vigor el plan de clasificación y retribución.
1 / 17 | Imágenes de huelga en la UPR: Sindicato de Trabajadores paraliza labores en 10 recintos. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició en la madrugada de este martes una huelga, ante un tranque con la administración universitaria por el plan médico de los empleados que representa. - Ramon "Tonito" Zayas

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Huelga en la UPRUPRDepartamento de Salud Víctor Ramos
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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