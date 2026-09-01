Víctor Ramos tilda de “inaceptable” la paralización de clínicas durante huelga en la UPR

1 / 17 Imágenes de huelga en la UPR: Sindicato de Trabajadores paraliza labores en 10 recintos

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició en la madrugada de este martes una huelga, ante un tranque con la administración universitaria por el plan médico de los empleados que representa.

Ramon "Tonito" Zayas