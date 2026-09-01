Víctor Ramos tilda de “inaceptable” la paralización de clínicas durante huelga en la UPR
El secretario de Salud exhortó a la matrícula del Sindicato de Trabajadores a ser consciente de las consecuencias de sus actos
1 de septiembre de 2026 - 4:23 PM
1 de septiembre de 2026 - 4:23 PM
En medio de la huelga decretada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el secretario de Salud, Víctor Ramos, calificó este martes como “inaceptable” que, como parte de las manifestaciones, se detengan las clínicas externas del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), ubicadas en Reparto Metropolitano.
A esos efectos, hizo un llamamiento a los empleados en huelga a que sean conscientes de que, con sus acciones, pueden afectar a pacientes “vulnerables”.
“Es la segunda vez que, en este cuatrienio –algo que nunca había pasado en huelga–, paran la clínica de Reparto Metropolitano del RCM. La gente tarda cuatro, cinco, seis meses en tener esa cita. ¿Cómo parar la clínica de Reparto Metropolitano, que no queda físicamente en el recinto, abona al reclamo de los trabajadores? Afectando a gente que lleva esperando meses por sus citas”, sostuvo Ramos.
“Tuvieron que suspender, de nuevo, las citas de las clínicas de Reparto Metropolitano, las clínicas de psiquiatría y las clínicas de dental que se dan en el recinto. Pero, sobre todo, esas de Reparto Metropolitano, yo creo que es inaceptable que utilicen de chantaje a los pacientes para adelantar sus reclamos”, abundó, a preguntas de la prensa, durante la conferencia bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.
Los miles de empleados cobijados por el Sindicato decretaron una huelga, que comenzó hoy, en 10 de los 11 recintos de la UPR. Exigen que la administración universitaria firme y ponga en vigor el contrato de plan médico que la matrícula seleccionó.
Entretanto, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, dijo que no hay intervención del gobierno central en esta controversia. “Para eso la UPR tiene una Junta de Gobierno. Fortaleza no ha intervenido en esas manifestaciones”, expresó.
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