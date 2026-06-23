Tribunal federal de apelaciones autoriza al gobierno de Trump a retomar deportaciones rápidas

Un tribunal federal de apelación autorizó este martes al gobierno de Trump a reanudar las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados en todo el territorio de Estados Unidos, y no solo en las zonas cercanas a la frontera.

Un tribunal compuesto por tres jueces —con opiniones divididas— del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló una sentencia de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente la ampliación del uso de la “expulsión acelerada” por parte del presidente Donald Trump. La sentencia supuso una gran victoria para el gobierno republicano, que considera la ampliación de la denominada “expulsión acelerada” como una herramienta clave para llevar a cabo su política de deportaciones masivas.

Un abogado de los demandantes afirmó que la sentencia “socava el principio fundamental de que las personas tienen derecho a un proceso con las garantías debidas cuando el gobierno pretende deportarlas”.

PUBLICIDAD

“La campaña de la administración Trump a favor de las deportaciones por vía rápida someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores”, afirmó en un comunicado Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Trump nombró a los dos jueces que formaron parte de la mayoría en la sentencia del martes. El tercero fue nombrado por el presidente Barack Obama, del Partido Demócrata.

“Los demandantes no han demostrado que el proceso de expulsión acelerada prive a sus miembros del derecho a ser notificados y a ser oídos”, escribió el juez Justin R. Walker, uno de los nombrados por Trump.

La expulsión acelerada —una deportación rápida sin posibilidad de comparecer ante un juez— se ha aplicado anteriormente a los migrantes que llegaban por mar o que eran interceptados en la frontera o cerca de ella poco después de cruzarla.

En enero, Trump amplió la aplicación de esta medida a los migrantes indocumentados de todo Estados Unidos. Los agentes de inmigración comenzaron a sacar rápidamente a los migrantes de los tribunales a los que habían acudido para someterse a procedimientos de inmigración y, a continuación, a expulsarlos del país en cuestión de días.

La jueza federal de distrito Jia Cobb dictaminó en agosto que los demandantes que impugnaban la ampliación habían demostrado “de forma contundente” que esta vulneraba los derechos de las personas a un proceso con las debidas garantías, y emitió una orden de suspensión que dejó en suspenso la medida. Cobb fue nombrada para el tribunal federal por el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata.

PUBLICIDAD

Muchos migrantes que viven en zonas remotas de Estados Unidos llevan más de dos años en el país, lo que les excluye de la expulsión acelerada según la legislación federal. Cobb afirmó que el gobierno no había establecido procedimientos para garantizar que ni ellos ni otros grupos de migrantes fueran deportados indebidamente en el marco de ese proceso acelerado.

Los demandantes habían presentado “pruebas sustanciales” de que el proceso de expulsión acelerada, por el contrario, entrañaba un alto riesgo de error cuando se aplicaba de forma más amplia, afirmó Cobb. La sentencia citaba ejemplos de personas que habían vivido en Estados Unidos durante mucho más de dos años, pero a las que, aun así, se les había ordenado la expulsión mediante procedimientos acelerados.