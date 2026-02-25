Opinión
Tribunal Supremo de Estados Unidos dictamina que el Servicio Postal no puede ser demandado

Incluso cuando los empleados se nieguen deliberadamente a entregar el correo

25 de febrero de 2026 - 10:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras presentar decenas de quejas ante las autoridades postales, Lebene Konan, una arrendadora de Texas, finalmente presentó una demanda amparándose en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946 (Gene J. Puskar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un Tribunal Supremo de Estados Unidos dividido dictaminó el martes que los estadounidenses no pueden demandar al Servicio Postal, incluso cuando los empleados se niegan deliberadamente a entregar el correo.

Por 5 votos a 4, los jueces fallaron en contra de Lebene Konan, una arrendadora de Texas, quien alega que su correo fue retenido intencionalmente durante dos años. Konan, quien es afroamericana, afirma que el prejuicio racial influyó en las acciones de los empleados postales.

El juez Clarence Thomas, en representación de una mayoría de cinco jueces conservadores, afirmó que la ley federal que generalmente protege al Servicio Postal de demandas por correo extraviado, perdido o no entregado incluye “la no entrega intencional del correo”.

En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor escribió que, si bien la protección contra demandas es amplia, no se extiende a situaciones en las que la decisión de no entregar el correo “fue motivada por razones maliciosas”. El juez Neil Gorsuch se unió a sus tres colegas liberales en su voto disidente.

El gobierno republicano del presidente Donald Trump advirtió que un fallo a favor de Konan habría dado lugar a una avalancha de demandas similares contra el Servicio Postal, que se encontraba en apuros económicos.

Foto publicada por la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos para correspondencia retrasada en la oficina del correo en Bayamón.
Foto publicada por la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos para correspondencia retrasada en la oficina del correo en Bayamón. (Captura)

Konan, quien también es agente inmobiliaria y de seguros, afirma que dos empleados de una oficina de correos en Euless, Texas, parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, no entregaron deliberadamente el correo que les pertenecía a ella y a sus inquilinos porque, según alega, no les gustaba que fuera negra y propietaria de varias propiedades.

Según documentos judiciales, la disputa comenzó cuando Konan descubrió que la llave del buzón de una de sus propiedades de alquiler había sido cambiada sin su conocimiento, lo que le impedía recoger y distribuir el correo de los inquilinos. Cuando contactó con la oficina de correos local, le dijeron que no recibiría una llave nueva ni el envío regular hasta que demostrara ser la propietaria de la propiedad. Así lo hizo, según los documentos, pero los problemas con el correo continuaron, a pesar de que el inspector general del USPS ordenó la entrega del correo.

Konan alega que los empleados marcaron parte del correo como no entregable o devuelto al remitente. Konan y sus inquilinos no recibieron correo importante, como facturas, medicamentos y títulos de propiedad de autos, según la demanda. Konan también alega que perdió ingresos por alquiler porque algunos inquilinos se mudaron debido a la situación.

Tras presentar decenas de quejas ante las autoridades postales, Konan finalmente presentó una demanda amparándose en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, que permite algunas demandas contra el gobierno. El caso se centró en el alcance de la exención postal especial a la ley.

