Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza anular deuda millonaria de Alex Jones con víctimas de difamación

Washington— El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes la solicitud del polémico locutor Alex Jones, fundador de la web ultraderechista InfoWars, de anular el veredicto por el que debe pagar más de $1,400 millones por difamación a las familias de las víctimas del tiroteo escolar de Sandy Hook, ocurrido en 2012.

Jones había solicitado a los magistrados que suspendieran el histórico fallo y que, en su lugar, aceptaran revisar una apelación del caso en su contra, bajo el argumento de esta es la única manera de impedir que la web satírica The Onion adquiera InfoWars.

La defensa del comunicador y activista insistieron ante el Supremo que una posible venta de Infowars a The Onion “confundiría a los oyentes y, en última instancia, destruiría el mensaje mismo de Jones”, porque la plataforma de ultraderecha sería usada para publicar mensajes satíricos.

El conocido teórico de la conspiración fue declarado responsable en 2022 de declarar falsamente que el tiroteo escolar, que dejó 20 estudiantes y seis adultos muertos, fue parte de una noticia falsa (fake news) diseminada con el objetivo de mover a la opinión pública y endurecer la regulación del control de armas en el país.

Jones y sus colegas acusaron sin base a las familias de las víctimas de ser “actores pagados”, mentiras que llevaron incluso a que algunos de sus seguidores amenazaran y acosaran a las víctimas de Sandy Hook.

Como parte de la sentencia, el comunicador fue ordenado a pagar más de $1,400 millones, pero no ha logrado cubrir esos pagos.

El locutor se declaró en bancarrota en 2024 y solicitó liquidar sus activos. Poco después, The Onion anunció la compra en subasta del blog InfoWars, una venta apoyada por las familias y realizada con el objetivo de recaudar fondos para saldar la deuda de Jones.