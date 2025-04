El aumento reportado el jueves en el Índice de Precios al Consumidor significa que los consumidores y las empresas que dependen de los huevos no deberían anticipar un alivio inmediato. La demanda de huevos suele ser elevada hasta después de la Pascua, que cae el 20 de abril.

Los expertos de la industria esperaban que el índice reflejara un descenso en los precios minoristas debido a que los precios al por mayor cayeron significativamente durante marzo. La economista agrícola de la Universidad de Arkansas, Jada Thompson, declaró que los precios al por mayor no comenzaron a bajar hasta mediados de marzo, por lo que puede que no haya habido suficiente tiempo para que disminuyera el precio promedio del mes. Y es posible que las tiendas de comestibles no hayan trasladado inmediatamente la caída en los precios.