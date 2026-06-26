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Trump amenaza con arancel de 100% a importaciones de países europeos que graven servicios digitales

Añadió que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente

26 de junio de 2026 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Donald Trump. (JIM LO SCALZO / POOL)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el viernes con imponer un arancel de 100% a las importaciones procedentes de cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas de Estados Unidos.

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En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.

El presidente estadounidense ha buscado repetidamente usar los aranceles como una forma de disuadir esos impuestos, pero muchos países están buscando ingresos a medida que sus economías operan cada vez más en ámbitos digitales que están dominados por empresas de Estados Unidos.

“Por favor, que esta declaración sirva para dejar constancia de que a cualquier país que imponga un impuesto de este tipo se le aplicará de inmediato un ARANCEL del 100% a todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos”, escribió Trump.

Añadió que el nuevo arancel prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente. Trump agregó que la sanción se aplicará a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas.

Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los esfuerzos extranjeros por gravar o regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses. El año pasado amenazó con nuevos aranceles a cualquier país que diera ese paso. Una publicación de agosto pasado indicó que los impuestos digitales y la regulación “están diseñados para perjudicar o discriminar a la tecnología estadounidense”.

La amenaza se produce antes de la fecha límite del 4 de julio de Trump para que la Unión Europea y Estados Unidos comiencen a implementar un acuerdo arancelario que limite los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones de la UE a 15%.

En mayo, la Unión Europea llegó a un acuerdo comercial con Estados Unidos que limita la mayoría de los aranceles sobre las exportaciones de la UE a 15%. El pacto se logró tras meses de debate dentro de la UE luego que la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alcanzara tentativamente el acuerdo el año pasado durante su visita al campo de golf de Trump en Escocia.

Los impuestos digitales no formaron parte del acuerdo y han seguido siendo un punto de fricción entre Estados Unidos y el bloque europeo.

Anteriormente, el gobierno de Estados Unidos ha realizado investigaciones arancelarias sobre los impuestos a los servicios digitales en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Pero no queda claro cómo Trump llevará a cabo su amenaza y si aplicará los aranceles de manera amplia o los dirigirá inicialmente a ciertas naciones.

El Reino Unido, que ya no forma parte de la UE, ha aplicado desde 2020 un impuesto de 2% a los servicios digitales sobre los ingresos obtenidos por motores de búsqueda, sitios de redes sociales y mercados en línea que “derivan valor” de los usuarios británicos.

El gobierno británico indicó en un documento de política en ese momento que las reglas del impuesto corporativo para los negocios digitales habían “llevado a una desalineación entre el lugar donde se gravan las ganancias y el lugar donde se crea el valor”.

El impuesto del Reino Unido incluye umbrales que significan que principalmente las grandes empresas internacionales lo pagarán. El impuesto fue diseñado para “garantizar que las grandes empresas multinacionales dentro del alcance hagan una contribución justa para apoyar servicios públicos vitales”, señaló el documento.

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