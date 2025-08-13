Un árbol cobra la vida de una familia en medio de inundaciones devastadoras

Chattanooga - Una madre, un padre y su hijo murieron cuando un árbol cayó sobre su automóvil en medio de fuertes lluvias e inundaciones en Tennessee, dijo el miércoles una funcionaria.

Los tres murieron cuando el suelo saturado provocó la caída de un gran árbol en el suburbio de Chattanooga, East Ridge, justo después de la medianoche, dijo por teléfono la portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Hamilton, Amy Maxwell.

Aún no se conoce el alcance total de los daños, dijo Maxwell. Los funcionarios del condado recorrerán los daños en el área de East Ridge el miércoles por la mañana, dijo.

Las inundaciones provocaron el martes el rescate de personas atrapadas en casas y vehículos anegados, y la región se preparaba para más lluvias e inundaciones el miércoles. El alcalde del condado de Hamilton, Weston Wamp, declaró el martes por la noche el estado de emergencia local mientras los equipos de respuesta a emergencias respondían a las inundaciones repentinas e instaban a la gente a extremar las precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundaciones para gran parte del centro de Tennessee hasta el miércoles por la noche, advirtiendo de inundaciones repentinas dispersas con fuertes lluvias de tipo tropical y la posibilidad de tormentas, especialmente sobre zonas ya saturadas.

Los equipos de bomberos de Chattanooga rescataron a automovilistas atrapados en vehículos y a residentes atrapados en sus casas, dijeron funcionarios del departamento de bomberos. Las inundaciones cerraron partes de la Interestatal 24 en la zona, pero se reabrió una vez que las aguas retrocedieron.

Equipos de rescate en aguas rápidas rescataron a residentes de tres viviendas de East Ridge atrapados por las crecientes aguas, según la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton. El sheriff Austin Garrett dijo que las inundaciones eran más extensas de lo que había visto antes, señalando que normalmente se concentran en una zona, informó The Chattanooga Times Free Press.