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Un muerto y 2 desaparecidos tras derrumbe de un estacionamiento en construcción en Filadelfia

La estructura es propiedad de un hospital y se investigan las causas del colapso

9 de abril de 2026 - 7:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los equipos rescataron a tres personas, incluida una que sufrió heridas críticas y más tarde murió en el hospital, indicó el comisionado de Bomberos de Filadelfia. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una persona murió y otras dos estaban desaparecidas después de que un estacionamiento en construcción en Filadelfia se derrumbara el miércoles, informaron las autoridades.

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Un segmento del techo cayó y desencadenó un “colapso progresivo de secciones conectadas en los siete niveles”, declaró la alcaldesa Cherelle Parker a los periodistas el miércoles.

“Permítanme ser muy clara sobre algo en este momento: no renunciamos, no renunciaremos a estas personas y no descansaremos hasta que se haya localizado a todos tras esta tragedia”, afirmó Parker.

Los equipos rescataron a tres personas, incluida una que sufrió heridas críticas y más tarde murió en el hospital, indicó el comisionado de Bomberos de Filadelfia, Jeffrey Thompson. Otras dos fueron atendidas y dadas de alta.

Thompson señaló que el edificio es inestable y que, por ello, necesitan desmontarlo para poder registrar toda la estructura.

“En realidad vamos a deconstruir este edificio y retirar capas, y eso hará que sea seguro para mi personal entrar y bajar a los niveles más bajos para asegurarnos de que no tenemos sobrevivientes allí abajo”, explicó Thompson.

Según Parker, el estacionamiento es propiedad del Children’s Hospital of Philadelphia y todos los permisos requeridos se emitieron correctamente y las inspecciones estaban al día. Añadió que la ciudad investigará el derrumbe.

El hospital indicó en un comunicado que está priorizando la seguridad de los trabajadores de la construcción y colaborando estrechamente con la ciudad y sus socios de construcción.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que su oficina apoyaba las labores de rescate.

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