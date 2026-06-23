Un plan para vender objetos del Titanic se enfrenta a la oposición del gobierno federal

Según unos documentos judiciales recientemente desclasificados, un plan para subastar más de 100 objetos rescatados de los restos del Titanic —entre los que se incluyen efectos personales, dinero, utensilios de cocina y elementos decorativos— se está topando con la oposición del Gobierno de Estados Unidos.

RMS Titanic Inc., la empresa que posee los derechos exclusivos de recuperación del famoso pecio del Atlántico Norte, quiere vender los objetos por primera vez, a pesar de los acuerdos previos que estipulaban que solo se exhibirían en museos y exposiciones itinerantes.

La empresa RMS Titanic, con sede en Georgia, propuso subastar los objetos y exhibirlos en una gira mundial por cuatro ciudades, aunque aún no se han revelado públicamente dichas localidades. Los documentos judiciales presentados en Estados Unidos hacían referencia al plan de la empresa de vender objetos como un querubín de bronce, un collar de pepitas de oro y un colgante en forma de corazón.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) representa los intereses de Estados Unidos y supervisa el lugar del naufragio. La agencia sostiene que dicha venta infringiría las obligaciones legales de RMS Titanic con respecto al lugar, según los documentos cuya divulgación ordenó un juez a principios de este mes.

Al argumentar que la subasta debería prohibirse, el Gobierno señaló que la empresa “no solicita la autorización del Tribunal, no considera que dicha autorización sea necesaria y afirma que no existe ningún impedimento para vender” los objetos.

Los representantes de RMS Titanic no respondieron el lunes a las solicitudes de comentarios. Sus abogados habían afirmado anteriormente, en un escrito presentado ante un tribunal federal, que el acuerdo de subasta propuesto no infringiría las órdenes judiciales ni los acuerdos vigentes relativos a los artefactos.

Este es el último intento de vender objetos del Titanic

Desde 1987, las operaciones de rescate han permitido recuperar miles de objetos e incluso fragmentos del casco del Titanic. El RMS Titanic obtiene beneficios gracias a su exposición.

A lo largo de las décadas, la empresa ha intentado vender objetos para financiar futuras exploraciones y hacer frente a sus dificultades económicas. Sin embargo, esos intentos se toparon con la firme oposición de los tribunales estadounidenses, así como de grupos de defensa del patrimonio y de los familiares de las víctimas. Algunos de los objetos recuperados pertenecían a los pasajeros del barco.

Sin embargo, los objetos que conservaron los supervivientes o que los equipos de rescate sacaron del agua pueden venderse y, a menudo, alcanzan sumas considerables. Un chaleco salvavidas que llevaba un pasajero se vendió por algo más de $900,000 en abril, mientras que un reloj de bolsillo de oro que se le regaló al capitán del barco que rescató a los supervivientes se vendió por casi $2 millones en 2024.

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Las casas de subastas afirman que la inquebrantable fascinación por el Titanic —que se hundió en 1912 tras chocar contra un iceberg en su viaje inaugural de Europa a Nueva York, causando la muerte de más de 1,500 personas— y la rareza de los objetos se suman para generar una gran demanda y precios exorbitantes.

Una disputa transatlántica sobre los objetos

RMS Titanic quiere subastar algunos de los primeros objetos rescatados del pecio. Dichos objetos fueron trasladados a Francia, donde se concedió su propiedad a la empresa de salvamento. El instituto oceanográfico francés IFREMER colaboró con la Institución Oceanográfica de Woods Hole en el descubrimiento del pecio.

El resto de la colección se recuperó durante expediciones posteriores, y la demanda por el rescate se presentó ante un tribunal de distrito de EE. UU. en Norfolk, Virginia.

La NOAA sostiene que los aproximadamente 5,000 objetos —independientemente de si su propiedad fue reclamada en Francia o en Estados Unidos— deben permanecer en una única colección, de acuerdo con las condiciones establecidas por el tribunal estadounidense. La NOAA también sostiene en su página web que las condiciones impuestas por un tribunal francés exigían que los artefactos no se vendieran por separado y se mantuvieran juntos como una única colección.

La empresa ha alegado, entre otras cosas, que el tribunal estadounidense carece de competencia sobre los bienes reclamados en Francia.

Los representantes del Gobierno francés no respondieron a las solicitudes de comentarios a última hora del lunes.

Fragmentos de historia a la vista de todos

Algunos exploradores submarinos se han mostrado en contra de la idea de vender objetos del Titanic, ya que, según ellos, deberían exponerse en beneficio del interés público.

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“No tengo ningún problema con que se recuperen objetos del Titanic, siempre y cuando se haga con cuidado y utilizando técnicas arqueológicas adecuadas”, afirmó Greg Stone, un veterano explorador y científico marino. “Me sentiría más tranquilo si se tratara de una iniciativa sin ánimo de lucro”.

Richard Daynard, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Northeastern de Boston y especialista en defensa del interés público, afirmó que las normas sobre la exposición y la venta de objetos del Titanic tienen por objeto preservar los restos del naufragio en beneficio del público, de modo que no puedan ser “adquiridos por multimillonarios para hacer alarde de su riqueza y poder”.