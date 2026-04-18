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De la tragedia a la vitrina: subastan chaleco del Titanic por más de $800,000

La prenda contiene los autógrafos de ocho pasajeros sobrevivientes, incluida Laura Mabel Francatelli

18 de abril de 2026 - 3:20 PM

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El crucero británico se hundió el 15 de abril de 1912 tras chocar contra un iceberg. (Archivo GFR Media)
El crucero británico se hundió en abril de 1912 tras chocar contra un iceberg. (Archivo GFR Media)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El chaleco salvavidas de una superviviente del transatlántico Titanic se vendió este sábado en una subasta en Inglaterra por 670,000 libras ($839,300), cifra que incluye la comisión del comprador, informó a EFE una portavoz de la casa de pujas.

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El chaleco tenía un precio de salida de 350,000 libras (más de $402,000) y se vendió en una puja que tuvo lugar en la casa Henry Aldridge & Son del condado de Wilshire, en el suroeste de Inglaterra.

La pieza, utilizada por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli cuando subió a bordo del bote salvavidas número 1, fue adquirida por un comprador de Estados Unidos que pujó por teléfono, pero cuya identidad no ha sido facilitada.

Se trata del único chaleco salvavidas de un superviviente del Titanic que se ha ofrecido en subasta, por lo que se esperaba que tuviera un gran interés entre los coleccionistas.

El chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic.
El chaleco salvavidas de una superviviente del Titanic. (EFE/ Henry Aldridge & Son)

La prenda consta de doce bolsillos de lona rellenos de corcho y está autografiada por otros ocho de los supervivientes del bote, incluida la propia Francatelli. El chaleco estuvo en manos de la familia de la superviviente antes de ser adquirido por un coleccionista privado hace 20 años y expuesto en museos de Estados Unidos y Europa.

La puja se celebró cuando se cumple más de un siglo del trágico episodio del Titanic durante la medianoche del 14 de abril de 1912, cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico norte y causó la muerte de 1,500 personas y unas 700 sobrevivieron.

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