Una joya rocosa de Arizona se perfila como el próximo parque nacional de Estados Unidos

Una zona del sureste de Arizona, conocida entre los nativos americanos como la “Tierra de las Rocas Erguidas” por sus imponentes formaciones rocosas, se perfila como el próximo parque nacional de Estados Unidos.

Se espera que en los próximos días se envíe a la Casa Blanca la legislación para crear el Parque Nacional Chiricahua, para la firma del presidente Donald Trump. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso con apoyo bipartidista y convertiría a Chiricahua en el parque nacional número 64 de Estados Unidos.

El área, de 19 millas cuadradas (49 kilómetros cuadrados), se encuentra dentro del territorio histórico de las tribus apaches chiricahua. En la década de 1920 fue designada monumento nacional para preservar cientos de formaciones rocosas en forma de pináculos, creadas por una antigua erupción volcánica.

“Somos el estado del Gran Cañón, así que conocemos este tipo de paisaje”, dijo el miércoles el representante republicano de Arizona Juan Ciscomani, impulsor de la Ley del Parque Nacional Chiricahua. “Es difícil comparar algo con el Gran Cañón, pero Chiricahua se defiende por sí solo. Esto es algo que realmente no ha sido descubierto”.

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Funcionarios del Servicio de Parques Nacionales se negaron a decir si se contrataría personal adicional para atender el aumento previsto de visitantes que podría generar la nueva designación al elevar el perfil del lugar.

El Servicio de Parques Nacionales ha experimentado recortes significativos de personal durante la administración de Trump. Funcionarios clasificaron como de “baja prioridad” proyectos de mantenimiento en numerosos lugares —incluido Chiricahua— mientras se han enfocado en iniciativas solicitadas por la Casa Blanca, como las reparaciones de la Reflecting Pool del Monumento a Lincoln.

Las tribus tendrán acceso para ceremonias

Durante siglos, el área propuesta para convertirse en parque nacional fue hogar de los apaches, tribus nómadas que con frecuencia resistieron la llegada de europeos a Norteamérica. Se enfrentaron con colonos hasta que se rindieron ante las tropas estadounidenses en 1886 y fueron trasladados por la fuerza a la reserva apache de San Carlos.

El proyecto de ley que crea el Parque Nacional Chiricahua preserva el acceso de las tribus para realizar ceremonias tradicionales. También permite cierres temporales al público dentro del parque para proteger esos usos culturales, aunque Ciscomani dijo que los detalles aún no se han determinado.

Los líderes de la tribu apache de San Carlos no adoptaron una posición formal sobre la designación como parque nacional, dijo un portavoz el miércoles. En respuesta a preguntas de The Associated Press, la tribu proporcionó su testimonio ante el Congreso de 2024, en el que la vicefiscal general apache de San Carlos, Justine Jimmie, solicitó acceso ininterrumpido al lugar.

“Los parques nacionales se han llenado de turistas”, dijo Jimmie. “En cambio, nosotros acudimos a nuestras áreas culturales, que ahora forman parte de parques, para buscar refugio, orar y realizar ceremonias”.

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Los primeros colonos llamaron al lugar Wonderland of Rocks (“Tierra de las Maravillas de Rocas”). El nombre Chiricahua proviene de las montañas que lo rodean.

Según el Servicio de Parques Nacionales, el área contiene evidencia de miles de años de presencia humana. Esto abarca desde pueblos prehistóricos hasta los Buffalo Soldiers, tropas estadounidenses integradas por hombres negros que estuvieron destacados en el lugar después de la Guerra Civil, durante una campaña del gobierno contra los líderes apaches Gerónimo y Cochise.

El presidente Calvin Coolidge designó el lugar como monumento nacional en 1924, bajo la Ley Federal de Antigüedades. El presidente Franklin D. Roosevelt amplió el monumento en 1938.

El lugar recibe aproximadamente 60,000 visitantes al año.

La designación como parque nacional podría impulsar los negocios

Los monumentos nacionales están diseñados para proteger lugares y objetos específicos, como sitios arqueológicos o históricos, mientras que los parques nacionales tienen un propósito más amplio que incluye la recreación y la conservación de grandes extensiones de naturaleza. Tanto los parques como los monumentos son administrados por el Servicio de Parques Nacionales.

Chiricahua sería el primer nuevo parque nacional desde New River Gorge National Park and Preserve, en Virginia Occidental, establecido en 2021.

El alcalde de la cercana ciudad de Willcox, Arizona, Greg Hancock, dijo que el cambio podría atraer más clientes a sus hoteles, restaurantes y pequeños negocios.

El monumento cuenta con un centro de visitantes, un campamento y senderos para excursionistas. Funcionarios del Servicio de Parques Nacionales se negaron a decir si se planificaban cambios inmediatos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que establecer el parque costaría menos de $500,000, aunque no especificó cómo se utilizarían esos fondos.

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La Cámara de Representantes aprobó la creación del parque nacional mediante una votación oral en marzo. El Senado aprobó el proyecto el 30 de septiembre mediante consentimiento unánime.

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