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Ciberataque al sistema judicial de Arizona expone información de más de 1 millón de personas

Se cree que se desencadenó cuando un empleado hizo clic en un enlace malicioso dentro de un correo electrónico

7 de octubre de 2026 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ataque, que está siendo investigado, no ha afectado ni retrasado ningún proceso judicial. (Matt York)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

PHOENIX — Un ciberataque contra el sistema judicial de Arizona ha provocado el robo de datos personales de más de un millón de personas y se cree que se desencadenó cuando un empleado del tribunal hizo clic en un enlace malicioso incluido en un correo electrónico.

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El Tribunal Supremo de Arizona afirmó que se recopiló información sobre 1.3 millones de personas con tasas judiciales, multas y pagos de indemnización pendientes por infracciones de tráfico y delitos que se remontaban hasta 30 años atrás.

Los autores del ataque también se hicieron con los registros de casi 30,000 órdenes de protección, tanto vigentes como caducadas, y de 150,000 informes que se remontaban a 2010, procedentes de una junta de acogida que formula recomendaciones en los casos en los que se alega que los padres no son aptos o no pueden hacerse cargo de un menor.

El personal técnico del tribunal neutralizó el ataque contra un servidor de copias de seguridad unas dos horas después de detectarlo, el 24 de septiembre. Desde entonces, el tribunal ha informado a las personas afectadas por la filtración.

“No tenemos ninguna prueba de que se haya utilizado o compartido tras el atentado”, declaró el martes Alberto Rodríguez, portavoz del Tribunal Supremo del estado.

El ataque, que está siendo investigado, no ha afectado ni retrasado ningún proceso judicial, según ha declarado Rodríguez.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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