Ciberataque al sistema judicial de Arizona expone información de más de 1 millón de personas

PHOENIX — Un ciberataque contra el sistema judicial de Arizona ha provocado el robo de datos personales de más de un millón de personas y se cree que se desencadenó cuando un empleado del tribunal hizo clic en un enlace malicioso incluido en un correo electrónico.

El Tribunal Supremo de Arizona afirmó que se recopiló información sobre 1.3 millones de personas con tasas judiciales, multas y pagos de indemnización pendientes por infracciones de tráfico y delitos que se remontaban hasta 30 años atrás.

Los autores del ataque también se hicieron con los registros de casi 30,000 órdenes de protección, tanto vigentes como caducadas, y de 150,000 informes que se remontaban a 2010, procedentes de una junta de acogida que formula recomendaciones en los casos en los que se alega que los padres no son aptos o no pueden hacerse cargo de un menor.

El personal técnico del tribunal neutralizó el ataque contra un servidor de copias de seguridad unas dos horas después de detectarlo, el 24 de septiembre. Desde entonces, el tribunal ha informado a las personas afectadas por la filtración.

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“No tenemos ninguna prueba de que se haya utilizado o compartido tras el atentado”, declaró el martes Alberto Rodríguez, portavoz del Tribunal Supremo del estado.

El ataque, que está siendo investigado, no ha afectado ni retrasado ningún proceso judicial, según ha declarado Rodríguez.

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