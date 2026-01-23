Una revisión confirma que la muerte del periodista Hunter S. Thompson en 2005 fue un suicidio

Denver- Una revisión de la muerte a tiros en 2005 del periodista Hunter S. Thompson ha confirmado la conclusión original de las autoridades de que su muerte fue un suicidio, dijeron los investigadores de Colorado el viernes.

La revisión por parte de la Oficina de Investigación de Colorado se anunció en septiembre después de que la esposa de Thompson, Anita Thompson, se pusiera en contacto con las autoridades con “nuevas preocupaciones e información potencial en relación con la investigación” sobre la muerte de Thompson, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

En una declaración incluida en el anuncio, agradeció a la oficina su “amable y minucioso trabajo”.

“Esto nos permite a todos los que queríamos a Hunter seguir adelante con la conciencia limpia”, afirmó.

Retrato fotográfico de Hunter S. Thompson y Oscar Zeta Acosta en el Baccarat Lounge del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada. (Wiki Commons)

Thompson, que popularizó una forma de periodismo gonzo en primera persona en artículos y libros como “Miedo y asco en Las Vegas”, murió en su casa de Aspen en febrero de 2005. Tenía 67 años.

Sus restos fueron incinerados y disparados desde un cañón a petición suya durante una ceremonia privada en Colorado. Entre las celebridades que asistieron estaba el actor Johnny Depp, que interpretó el papel principal en la adaptación cinematográfica de “Miedo y asco” de 1998.