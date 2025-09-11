Opinión
11 de septiembre de 2025
84°bruma
Universidad de Massachussetts descarta amenaza tras reporte de un supuesto tiroteo

Preliminarmente, se había informado sobre un presunto incidente dentro del campus

11 de septiembre de 2025 - 6:20 PM

La administración de la universidad reportó un supuesto tiroteo en el campus el jueves por la tarde. (Wiki Commons)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Universidad de Massachusetts (UMass), en Boston, reportó este jueves por la tarde un supuesto tiroteo en su campus, informó el diario The Hill.

La alerta inicial generó preocupación entre estudiantes y personal universitario, pero horas más tarde las autoridades confirmaron que el incidente había sido controlado y que no existía una amenaza activa.

“La policía ha reportado que el incidente en el campus está despejado”, señaló la universidad en una alerta emitida alrededor de las 5:15 p.m., citada por el medio. “No hay amenaza en curso para la comunidad”.

Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el origen del reporte o si hubo personas detenidas o heridas.

A eso de las 4:15 de la tarde del jueves, la Policía Estatal de Massachusetts comentó que sus agentes acudían a la UMass el jueves tras recibir un “informe no confirmado” de un tiroteo en el campus.

Las autoridades universitarias indicaron inicialmente de un “incidente policial” cerca del Instituto Edward M. Kennedy para el Senado de los Estados Unidos. La alerta se actualizó posteriormente a “amenaza a la seguridad” cerca de una residencia universitaria en el Edificio Este de UMass, seguida de otra alerta 15 minutos después sobre un “incidente policial cerca del Centro del Campus”.

Durante la alerta, se les pidió a los estudiantes que evitaran la zona.

No obstante, poco después de las 5:00 p.m., la administración universitaria anunciaba la cancelación de clases y actividades en la noche del jueves, citando la investigación policial en curso.

La policía informó al medio local WBTS que no se había confirmado la presencia de disparos ni de personas armadas en el campus. Un video de WCVB mostró a los agentes en el campus, entrando y saliendo de los edificios.

