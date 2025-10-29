Opinión
29 de octubre de 2025
86°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Veinticinco estados demandan al gobierno de Donald Trump frente a suspensión del SNAP

Según la acción judicial, unos 42 millones de estadounidenses podrían perder su ayuda alimentaria a partir del 1 de noviembre

29 de octubre de 2025 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Francis Chung / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un grupo de 25 estados presentaron este martes una demanda en un tribunal federal de Massachusetts contra la administración del presidente, Donald Trump, en un intento por evitar la suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre parcial del Gobierno.

RELACIONADAS

Según la demanda, unos 42 millones de estadounidenses corren el riesgo de perder sus ayudas alimentarias a partir del 1 de noviembre, cuando se agoten los fondos federales.

El Departamento de Agricultura (USDA) ha señalado que no recurrirá a fondos de emergencia para mantener activo el programa, lo que ha generado alarma entre los gobiernos estatales y las organizaciones que combaten la inseguridad alimentaria.

Los demandantes sostienen que la suspensión del programa “es contraria a la ley y arbitraria” bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, y aseguran que la decisión está causando un daño irreparable a los estados y a millones de familias vulnerables.

La acción judicial busca que un juez federal obligue al USDA a utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la continuidad de las ayudas.

Entre los estados que presentaron la demanda figuran California, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Oregón y Washington, además de otros como Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nueva Jersey.

El SNAP es uno de los principales programas de asistencia social de Estados Unidos y proporciona subsidios mensuales para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
