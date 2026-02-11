Violación de privacidad en el IRS: datos de miles de contribuyentes se compartieron erróneamente con Seguridad Nacional

Washington- El Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos compartió erróneamente la información de los contribuyentes de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional, como parte del controvertido acuerdo de las agencias para compartir información sobre los inmigrantes con el fin de identificar y deportar a las personas que se encuentran ilegalmente al país, según señala un nuevo recurso judicial.

La revelación tiene su origen en un acuerdo de intercambio de datos firmado el pasado mes de abril por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) enviar al IRS los nombres y direcciones de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos para su cotejo con los registros fiscales.

Una declaración presentada el miércoles por la Jefa de Riesgos y Control del IRS, Dottie Romo, afirmaba que el IRS sólo pudo verificar aproximadamente 47,000 de los 1.28 millones de nombres solicitados por el ICE.

En el caso de menos del 5% de esas personas, el IRS facilitó al ICE información adicional sobre su dirección, lo que podría suponer una violación de las normas de privacidad creadas para proteger los datos de los contribuyentes.

Romo añadió que el Tesoro notificó el error al DHS en enero y solicitó la asistencia del DHS para “tomar medidas con prontitud para remediar el asunto de acuerdo con la ley federal”, lo que incluye “la eliminación adecuada de cualquier dato proporcionado al ICE por el IRS basado en información de dirección incompleta o insuficiente”.

El acuerdo IRS-DHS desencadenó el año pasado un litigio entre grupos de defensa y el gobierno federal.

Public Citizen presentó una demanda contra el Secretario del Tesoro, el Secretario de Seguridad Nacional y sus respectivas agencias en nombre de varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes poco después de la firma del acuerdo.

Más recientemente, un tribunal federal de Massachusetts ordenó al IRS que dejara de compartir direcciones residenciales con el ICE. Y el pasado noviembre, un tribunal federal impidió al IRS compartir información con el DHS, alegando que el IRS difundió ilegalmente los datos fiscales de algunos migrantes el verano pasado.

La noticia de la declaración errónea fue comunicada inicialmente por The Washington Post. Un portavoz del IRS no respondió a una solicitud de comentarios de Associated Press.

Los defensores temen que la posible divulgación ilegal de los registros de los contribuyentes pueda utilizarse para atacar maliciosamente a los estadounidenses, violar su intimidad y crear otras ramificaciones.

Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, declaró que “esta violación de información confidencial fue en parte la razón por la que presentamos nuestra demanda en primer lugar. Compartir estos datos privados de los contribuyentes crea el caos y, como hemos visto este último año, si los agentes federales utilizan esta información privada para localizar a personas, puede poner vidas en peligro.”