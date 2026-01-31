Opinión
Washington aprueba multimillonarias ventas de armas a Israel y Arabia Saudí

La venta a Israel fue de $6,670 millones, mientras que a Arabia Saudí fue de $9,000 millones

31 de enero de 2026 - 9:31 PM

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reacciona durante el funeral del rehén israelí Ran Gvili, cuyos restos fueron traídos de vuelta a Israel, en la ciudad sureña de Meitar el miércoles 28 de enero. (Chaim Goldberg)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- La administración Trump ha aprobado una nueva serie masiva de ventas de armas a Israel por un total de $6,670 millones y a Arabia Saudí por valor de $9,000 millones.

Ambas ventas fueron anunciadas por el Departamento de Estado a última hora del viernes, en un momento de creciente tensión en Oriente Próximo por la posibilidad de ataques militares estadounidenses en Irán. Se hicieron públicas después de que el Departamento notificara al Congreso su aprobación de las ventas a primera hora del viernes.

Las ventas también se anunciaron mientras el presidente Donald Trump impulsa su plan de alto el fuego para Gaza que pretende poner fin al conflicto entre Israel y Hamas y reconstruir y reurbanizar el territorio palestino tras dos años de guerra que lo dejaron devastado, con decenas de miles de muertos.

La venta saudí es de 730 misiles Patriot y equipos relacionados que “apoyarán la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos mediante la mejora de la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo”, dijo el departamento.

“Esta capacidad mejorada protegerá a las fuerzas terrestres de Arabia Saudí, Estados Unidos y los aliados locales, y mejorará significativamente la contribución de Arabia Saudí” al sistema integrado de defensa antiaérea y antimisiles de la región, declaró.

Las ventas a Israel se dividen en cuatro paquetes separados, entre ellos uno de 30 helicópteros de ataque Apache y equipo y armamento relacionados y otro de 3,250 vehículos tácticos ligeros.

Los helicópteros Apache, que irán equipados con lanzacohetes y equipos avanzados de puntería, constituyen la mayor parte del paquete total, que asciende a $3,800 millones, según el Departamento de Estado.

La siguiente mayor parte corresponde a los vehículos tácticos ligeros, que se utilizarán para trasladar personal y logística “para ampliar las líneas de comunicación” de las Fuerzas de Defensa de Israel y costarán $1,980 millones, según el comunicado.

Israel gastará otros $740 millones en grupos electrógenos para los vehículos blindados de transporte de tropas que tiene en servicio desde 2008, según el Departamento. Los $150 millones restantes se gastarán en un número reducido, pero no comunicado, de helicópteros ligeros de uso general para complementar equipos similares de los que ya dispone.

En declaraciones separadas pero casi idénticas sobre Israel, el departamento dijo que ninguna de las nuevas ventas afectaría al equilibrio militar en la región y que todas ellas “aumentarían la capacidad de Israel para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, mejorando su capacidad para defender las fronteras, las infraestructuras vitales y los centros de población de Israel”.

Tags
Breaking NewsIsraelArabia SaudíConflicto palestino israelíEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
