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Nombra al nuevo vicepresidente ejecutivo de Operaciones de la AAA

El ingeniero Ismael Robles Maldonado fue designado para el puesto, informó esta tarde la corporación pública

26 de agosto de 2026 - 6:57 PM

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Ismael Robles Maldonado comenzó su trayectoria en la AAA en 2012, donde laboró hasta 2016 y regresó en 2020. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, anunció hoy el nombramiento del ingeniero Ismael Robles Maldonado como vicepresidente ejecutivo de Operaciones.

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Desde esa posición, Robles Maldonado tendrá a su cargo dirigir las operaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la corporación pública a nivel isla.

El nombramiento fue sometido a la consideración de la Junta de Gobierno de la AAA, que lo aprobó de manera unánime”, informó González Delgado esta tarde en un comunicado de prensa.

Según la AAA, Robles Maldonado es ingeniero profesional licenciado (P.E.) y cuenta con 18 años de experiencia en el campo de la ingeniería. De estos, 10 años han sido en la AAA, donde ha ocupado puestos en distintas áreas de mantenimiento y operaciones, desde funciones a nivel operacional hasta responsabilidades de alcance regional y a nivel isla.

El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza.Suple a más de 179,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, de acuerdo con la AAA.El Municipio de Trujillo Alto detalla que también es hogar de varias especies de peces –como lobina, chopa, barbudo y tilapia–, que fueron introducidas desde el vivero del Municipio de Maricao.
1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN

Su nombramiento forma parte del enfoque de esta administración de fortalecer no solo la infraestructura de la Autoridad, sino también la planificación operacional necesaria para garantizar su funcionamiento y conservación a largo plazo”, sostuvo el presidente ejecutivo.

De otro lado, el nuevo vicepresidente de Operaciones comentó que entre sus prioridades estará impulsar “un modelo dirigido a planificar las necesidades de los sistemas a corto, mediano y largo plazo”.

“Mi enfoque será continuar transformando nuestra operación para pasar de una que responde a las averías y coloca soluciones temporeras, a una que pueda anticiparlas y resolver los problemas de manera definitiva. Para lograrlo, necesitamos planificación y conocer las condiciones de nuestros activos, identificar qué mantenimiento requieren, cuándo debemos realizarlo y qué recursos necesitamos para atenderlos”, expresó Robles Maldonado.

El funcionario también agradeció a la gobernadora Jenniffer González por la “confianza”.

“Recibo esta encomienda con un profundo sentido de compromiso y con la determinación de poner mi experiencia y conocimiento de los sistemas de la Autoridad al servicio de una operación más planificada, preventiva y eficiente. Tenemos grandes retos por delante, pero también una oportunidad importante para construir, junto a todo el equipo de la AAA, una operación preparada no solo para atender las necesidades de hoy, sino para anticipar y planificar las del futuro”, añadió.

El funcionario reconoció que la AAA tiene ante sí "grandes retos".
El funcionario reconoció que la AAA tiene ante sí "grandes retos". (Suministrada)

El pasado 30 de junio se hizo efectiva la renuncia del ingeniero Luis Ortiz Salgado al puesto de vicepresidente ejecutivo de Operaciones. En ese entonces, la AAA no brindó detalles sobre las razones de la dimisión y alegó alegaron que no se alteraría la continuidad operacional de la AAA ni la ejecución de los proyectos estratégicos en desarrollo para el beneficio de los abonados.

Actualmente, los abonados de la AAA que se suplen del embalse Carraízo enfrentan un plan de racionamiento, mientras los niveles de la represa La Plata continúan descendiendo debido a las condiciones de sequía que afectan a la Isla.

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